Un europarlamentar român cere UE să ia măsuri urgente pentru salvarea industriei oțelului

Europarlamentarul român Dan Nica a cerut Comisiei Europene să ia măsuri rapide pentru sprijinirea industriei europene a oțelului, subliniind problemele grave ale combinatelor din România.

Combinatul siderurgic de la Hunedoara s-a închis, iar cel de la Galați, cel mai mare din centrul și estul Europei, întâmpină dificultăți majore, a explicat social-democratul român. De aceea, Dan Nica a solicitat ca Fondul pentru Competitivitate, propus de Comisia Europeană, să fie accesibil rapid și simplificat, pentru a sprijini efectiv industria.

„Domnule Séjourné, ați prezentat o propunere care sună foarte interesant: fond pentru competitivitate. De multe ori, măsurile luate de către Comisia Europeană și, cu ajutorul nostru, al europarlamentarilor, ajustate, au arătat că sunt foarte complicat de accesat aceste fonduri sau, că, aceste măsuri vin prea târziu. În România, în ultimele două săptămâni, două combinate în care se produce oțel au probleme mari. Unul, la Hunedoara, s-a închis, al doilea, la Galați, cel mai mare și singurul care rămăsese în activitate în centrul și estul Europei, din păcate, nu mai funcționează. Cu acest fond de competitivitate aveți un accelerator de implementare, astfel încât să fim siguri că aceste măsuri sunt luate în timpul necesar ca industria europeană să poată să supraviețuiască? Aceste măsuri vor fi simplificate astfel încât accesarea să se poată face repede?”, l-a întrebat europarlamentarul Dan Nica pe vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné.

Vicepreședintele Comisiei a răspuns că procedurile vor fi accelerate și că măsurile vor fi aplicate din iunie 2026.