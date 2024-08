Record negativ miercuri pentru lichiditatea zilnică la Bursa de Valori Bucureşti din acest an

Miercuri, Bursa locală a înregistrat cea mai mică lichiditate zilnică pe segmentul de acţiuni din acest an, cu tranzacţii pe ambele pieţe în valoare de puţin sub 20 mil. lei. Precedentul record negativ din acest an a fost pe 14 februarie, când au fost realizate tranzacţii de puţin peste 20 mil. lei.

Cele mai mari lichide companii au fost Banca Transilvania (4 mil. lei), OMV Petrom (2,4 mil. lei) şi, mai rar întâlnită în top, Infinity Capital Investments (1,9 mil. lei).

Toţi indicii bursieri locali au fost pe minus marţi. BET înregistrează o creştere de 18,9% de la începutul acestui an.