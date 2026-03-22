Rolls-Royce, Honda, Lamborghini, Ferrari dau înapoi. Revoluția electrică a eșuat?

Honda, Mercedes-Benz, Ford, Rolls-Royce, Lamborghini și Ferrari se numără printre cei care au schimbat cursul. Modificările de strategie au costat industria auto globală cel puțin 75 de miliarde de dolari în ultimul an, potrivit calculelor Financial Times.

Revoluția electrică în industria auto dă semne clare de epuizare. Cel puțin 12 producători globali și-au revizuit planurile de tranziție, alegând să mențină sau să extindă producția de mașini cu motor pe benzină sau hibride. Cererea consumatorilor și retragerea sprijinului guvernamental au accelerat această inversare de strategie.

Honda a renunțat săptămâna trecută la planul de a înceta producția de motoare cu combustie până în 2040. Compania a prognozat pierderi de 16 miliarde de dolari în următorii doi ani ca urmare a acestei revizuiri.

Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari — luxul rămâne pe benzină

Rolls-Royce, deținută de BMW, a anunțat că va continua să producă vehicule cu motor V12 pe benzină și după 2030. „De la lansarea modelului Spectre, lumea s-a schimbat”, a declarat directorul executiv Chris Brownridge.

Lamborghini a renunțat la planul de a lansa prima sa mașină complet electrică, Lanzador, până în 2030. Modelul va fi în schimb un hibrid plug-in. Directorul executiv Stephan Winkelmann a explicat că „vibrația mașinii și sunetul motorului” sunt esențiale pentru identitatea brandului.

Ferrari și-a redus la jumătate ținta de producție electrică pentru 2030, dar continuă să lucreze la primul său model electric. Bentley, Audi și Porsche și-au diminuat și ele obiectivele de electrificare, extinzând în schimb oferta de hibrizi plug-in.

Trump și UE, factori decisivi în retragere

Schimbarea de context politic a jucat un rol major. Administrația Trump a eliminat creditele fiscale federale pentru cumpărătorii de mașini electrice, a redus cheltuielile pentru infrastructura de încărcare și a diluat obiectivele privind emisiile vehiculelor. Uniunea Europeană și-a slăbit și ea țintele privind emisiile.

Mercedes-Benz, Ford, Stellantis și Volvo Cars și-au redus de asemenea obiectivele privind vehiculele complet electrice, multe optând pentru o tranziție graduală prin hibridizare.

75 de miliarde de dolari, prețul retragerii

Calculele Financial Times arată că modificările aduse strategiilor privind vehiculele electrice – lansări anulate și planuri de investiții abandonate – au costat industria auto globală cel puțin 75 de miliarde de dolari în ultimul an. Suma reflectă amploarea pariu­lui pierdut pe electrificare rapidă.