Romalimenta: riscăm intrarea într-o criză a alimentelor, raţionalizări şi speculă

Economia traversează o criză prelungită, nu doar naţională, ci europeană şi chiar globală, inclusiv inflaţie alimentară, iar remediile trebuie atent cumpănite, scrie patronatul, într-un comunicat.

Comform Romalimenta, producătorii alimentari din România au nevoie de stabilitate, predictibilitate şi de sprijin constant din partea decidenţilor pentru a-şi putea continua activitatea în această situaţie dificilă, iar impunerea unei plafonări artificiale nu va face decât să pună în pericol capacitatea lor de a-şi continua activitatea. Prin adoptarea unei astfel de măsuri, apare riscul unei crize alimentare majore, pentru că industria nu va putea suporta pierderile, multe companii îşi vor înceta activitatea, iar aprovizionarea alimentară a populaţiei va fi afectată direct şi imediat.

Asociaţia spune că industria va fi grav afectată prin plafonarea preţurilor, pe termen lung, prin prisma faptului că preţul nu mai reflectă costul de producţie in toate componentele sale, adică vor lucra in pierdere. Măsurile necesare protejării sectoarelor vulnerabile (din cadrul populaţiei şi al economiei), trebuie decise numai prin consultarea producătorilor, in caz contrar efectele negative vor depăşi substanţial beneficiile, cei mai mulţi operatori economici neputând suporta pierderile şi fiind obligaţi să-şi închidă afacerile şi implicit să sisteze livrările de alimente, deficitul crescând şi mai mult.

Plafonarea va duce la pierderi financiare substanţiale pentru producătorii agroalimentari, care se vor răsfrânge inclusiv asupra salariaţilor, prin pierderea locurilor de muncă, datorită imposibilităţii companiilor de a-şi mai plăti angajaţii, cu efecte sociale greu de cuantificat.

Romalimenta arată că autorităţile au la dispoziţiile pârghiile necesare, de exemplu prin Monitorul Preţurilor, al Consiliului Concurenţei, acesta din urmă putând sancţiona operatorii economici care urmăresc să profite nejustificat si abuziv.

„În concluzie, solicităm factorilor decizionali să înteleagă importanţa sectorului alimentar şi măsurile speciale necesare pentru menţinerea funcţionării lanţului alimentar în toate aspectele sale şi să nu pună bariere în calea productiei şi aprovizionării consumatorilor cu produse vitale, în acest context deosebit”, arată asociaţia.