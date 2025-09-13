Mihai Fifor: „PSD spune răspicat: Da, plafonarea trebuie menținută. Ce spun PNL, USR, UDMR?”

„Și totuși, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii, care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră? Le-ați tăiat din venituri, le-ați majorat taxele, îi amenințați zilnic cu concedieri. Iar acum veniți cu o nouă lovitură: eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază, în condițiile în care oamenii abia își duc traiul de pe o zi pe alta”, a scris, sâmbătă, Mihai Fifor pe Facebook.

El a mai afirmat că subiectul eliminării plafonării nu a fost discutat în ședințele coaliției: „Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la ședințele Coaliției: nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării. Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat”.

„Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe „decizii” inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate”, continuă Fifor.

Acesta a mai subliniat că măsura plafonării prețului alimentelor de bază „nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simț”.

„PSD spune răspicat: DA, plafonarea trebuie menținută. Ce spun PNL, USR, UDMR? Sunt de partea oamenilor, sau aleg să le facă traiul și mai greu?”, conchide social-democratul.

Declarațiile lui Fifor vin în contextul în care sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a anunțat că începând cu 1 octombrie, prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate, anunț ce a atras criticile liderilor PSD.