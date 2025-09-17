ONU avertizează că nordul Gazei rămâne fără alimente după închiderea punctului de trecere

Organizaţia Naţiunilor Unite a tras un semnal de alarmă privind o criză umanitară iminentă în nordul Gazei, unde sute de mii de oameni suferă deja de foamete.

Într-un comunicat emis miercuri, Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a anunţat că, după închiderea punctului de trecere Zikim pe 12 septembrie, nu mai există rute directe de aprovizionare, iar transportul ajutoarelor din sud este aproape imposibil din cauza blocajelor şi a insecurităţii.

Israelul a lansat marţi o amplă ofensivă terestră asupra oraşului Gaza şi îndeamnă civilii să se deplaseze spre sud, deschizând o rută suplimentară de evacuare.

Mulţi locuitori refuză să plece, temându-se de atacuri pe drum, de condiţiile precare din sud şi de riscul unei strămutări definitive.

Numeroase familii au fost deja nevoite să se mute de mai multe ori de la începutul ofensivei israeliene.