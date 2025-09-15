PSD susține continuarea măsurii plafonarii prețului la alimente de bază, spune Florin Manole

Manole a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, care este poziția PSD despre măsura anunțată de premierul Ilie Bolojan, de eliminare a plafonării adaosului comercial alimentele de bază.

„În primul, Partidul Social-Democrat susține continuarea acestei plafonări pe care noi am și promovat-o pentru prima oară în România. Ea este în beneficiul tuturor cetățenilor, cu atât mai mult în beneficiul cetățenilor cu venituri reduse. În al doilea rând, într-adevăr, această măsură nu pune nicio presiune pe buget, nu există nicio cheltuială pe care bugetul de stat să o facă prin această măsură. Am văzut că în spațiu public există și opozanți ai acestei măsuri. Vreau să le transmit că opoziția la această măsură, măsură folosită și în alte țări europene, înseamnă opoziția la unul dintre instrumentele principale pe care guvernul României le are pentru a tempera creșterea inflației”, a spus ministrul Muncii.

Acesta adaugă că, pentru PSD, creșterea inflației este o îngrijorare, la fel ca și pentru cetățenii României, iar această măsură „este una dintre puținele și cele mai eficiente pe care le avem”.

„Așadar nu văd niciun argument împotriva acestei măsuri”, mai spune Manole.