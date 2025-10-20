România extinde exporturile de carne și lactate. ANSVSA publică certificatele sanitare

ANSVSA anunţă că au fost publicate noile certificate sanitare veterinare de export.

Pentru Azerbaidjan, portofoliul de certificate acoperă carne de pasăre, carne de ovine şi caprine, carne de vită, carne de porc şi produse lactate, consolidând inclusiv fluxurile deja operaţionale de produse lactate şi produse din carne, cu certificate obţinute de operatori.

În relaţia cu Albania, pe lângă exporturile deja derulate pentru carne de pasăre, produse compuse şi produse pescăreşti, au fost obţinute certificate pentru carne de ovine şi caprine, precum şi pentru carne separată mecanic de pasăre.

Aceste evoluţii se sprijină pe demersurile iniţiate în 2024 în direcţia Azerbaidjanului şi pe rezultatele celei de-a VIII-a Sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale România–Republica Azerbaidjan, de la începutul lunii aprilie 2024, când ANSVSA a semnat două Memorandumuri de înţelegere în domeniul siguranţei alimentelor, vizând sprijinirea comerţului reciproc, garantarea siguranţei de-a lungul lanţului alimentar şi facilitarea schimbului de informaţii şi expertiză.

„Deschiderea unor noi pieţe şi extinderea gamei de produse româneşti exportate reprezintă o prioritate a ANSVSA. Rezultatele de astăzi din Albania şi Azerbaidjan sunt rodul unui parcurs început anul trecut, prin dialog consecvent şi acorduri concrete, care pun la lucru expertiza tehnică a ambelor părţi şi oferă operatorilor noştri predictibilitatea necesară pentru a investi şi a exporta în condiţii de maximă siguranţă alimentară”, a declarat Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.