România obține avizul formal al Comitetului de Analiză Economică și de Dezvoltare pentru aderarea la OCDE

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, adoptarea Avizului Formal confirmă alinierea politicilor și practicilor României, comparate cu cele mai bune politici și practici ale OCDE în domeniul dezvoltării economice.

Evaluarea a vizat analiza României în raport cu următoarele principii-cheie: un cadru solid de politici macroeconomice și un sistem financiar sănătos, politici structurale care să fie compatibile cu promovarea unei performanțe economice îmbunătățite și o economie care funcționează eficient și instituții puternice care să susțină o creștere sustenabilă și incluzivă.

„Ministerul Finanțelor a recuperat foarte mult în ultimele 8 luni din restanțele din procesul de aderare la OCDE, astfel încât astăzi avem aprobate toate cele 3 avize aflate sub responsabilitatea ministerului. Mizăm ca aderarea la OCDE să fie unul dintre cele mai importante momente economice ale anului 2026, iar obținerea Avizului Formal de la EDRC confirmă că suntem pe drumul corect”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Beneficii concrete

Conform ministrului, acest pas aduce beneficii concrete, printre care costuri de finanțare mai reduse, încredere sporită din partea investitorilor și un cadru economic mai predictibil.

Comitetul de Analiză Economică și de Dezvoltare este unul dintre cele 25 de Comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE.

„Aderarea la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc, pentru ca țara noastră să fie o țară mai competitivă și mai prosperă.”, a spus luni premierul Ilie Bolojan cu ocazia lansării noii ediții a Studiului Economic al OCDE pentru România.