Samsung își dublează profitul în T3, depășind estimările pe fondul revenirii afacerii de cipuri

Veniturile trimestriale ale gigantului tehnologic sud-coreean au fost de 86,1 trilioane won (aproximativ 60,3 miliarde dolari), în creștere cu 8,85% față de anul precedent, în timp ce profitul operațional a crescut cu 32,9% față de anul anterior.

Acțiunile Samsung au crescut cu peste 5% în tranzacțiile matinale din Asia, potrivit CNBC. Rezultatele reprezintă o revenire după trimestrul încheiat în iunie, afectat de un declin masiv al afacerii cu cipuri. Profitul operațional a crescut cu 160% față de iunie, iar veniturile au urcat cu 15,5% în aceeași perioadă.

Afacerile cu cipuri ale Samsung, cunoscute și sub numele de divizia Device Solutions, au înregistrat venituri de 33,1 trilioane won (aproximativ 23,2 miliarde dolari), în creștere față de 29,27 trilioane won anul trecut, stabilind un record pentru vânzările trimestriale datorită cererii puternice pentru cipurile de memorie utilizate în inteligența artificială.

Profitul operațional al afacerilor cu cipuri a fost de 7 trilioane won (aproximativ 4,9 miliarde dolari) în trimestrul trei, comparativ cu 3,86 trilioane won (≈ 2,7 miliarde dolari) în aceeași perioadă a anului trecut.

Samsung a trecut recent testele de calificare Nvidia pentru un produs avansat de memorie cu lățime de bandă mare (HBM), recâștigând astfel poziția de lider pe piața globală a memoriei, detronând SK Hynix.