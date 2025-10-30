Olanda alocă 10 milioane de euro pentru securitatea cirbernetică a Ucrainei

Anunțul a fost dat joi, pe X de ministrul de Externe al Olandei, David van Weel, notează European Pravda.

„Atacurile cibernetice rusești împotriva Ucrainei nu sunt incidente izolate. Această campanie de război hibrid pune în pericol securitatea europeană. Regatul Unit este partenerul nostru de prețuit în consolidarea rezilienței Ucrainei. Astăzi, Olanda a anunțat o contribuție de 10 milioane de euro pentru Programul cibernetic al Regatului Unit pentru Ucraina”, se arată în mesajul scris de ministrul olandez al Externelor.

Oficialul a subliniat că această contribuție sprijină activitatea esențială a Mecanismului de la Tallinn, principala coaliție internațională care oferă asistență cibernetică Ucrainei.