Secretar de stat: România insistă pentru soluții cu impact în scăderea prețurilor la energie

„România acționează insistent față de Comisia Europeană și de statele din regiune ca să crească capacitatea de interconectare pentru electricitate. Scăderea prețului electricității este prioritară și esențială pentru competitivitatea industriei europene și românești. Apelul din aceste zile al lui Mario Draghi, care poate fi văzut ca o analiză realistă asupra limitelor rolului Europei în acest context de tensiuni internaționale, pe fondul conflictului din Ucraina, care afectează UE și, direct, și România, este un avertisment de care decidenții politici europeni și naționali este indicat să țină cont”, susține Cristian Bușoi.

El susține că una dintre propunerile principale ale lui Mario Draghi pentru creșterea competitivității europene viza reducerea prețului la energie: „Iar posibilele soluții de implementare erau consolidarea pieței energiei, prin operarea centralizată a fluxurilor transfrontaliere; un cadru unic de reglementare și reguli care să reducă protecționismul; toate acestea alături de investițiile în nuclear, captarea carbonului, gaz și regenerabile”.

Prețul mare la electricitate cere implementarea acestor soluții

„România este afectată de prețul mare la electricitate, iar cele opt măsuri propuse, săptămâna trecută, de ministrul Energiei, constituie un cadru de răspuns precis pentru scăderea prețurilor care apasă pe cetățeni și pe industrie; iar aplicarea acestor măsuri trebuie demarată cât mai rapid, cu atât mai mult cu cât parte din soluții cer timp de implementare. Ca secretar de stat care coordonează relația europeană și internațională a Ministerului Energiei, unul dintre obiectivele mele este de a acționa insistent și susținut față de Comisia Europeană și față de statele din regiune, pentru a crește capacitatea de interconectare, ca o soluție cu impact în scăderea prețului energiei. Referitor la propunerea specifică a ministrului Energiei pentru reducerea prețului energiei, vizând decuplarea temporară de impactul prețului marginal ridicat în situații de criză – ca o continuare a demersurilor comune România – Bulgaria – Grecia – trebuie spus că România poate crește presiunea politică asupra CE, prin cooperare regională”, a mai spus secretarul de stat în Ministerul Energiei.