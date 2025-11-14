Șeful Consiliul Concurenței, despre posibila vânzare a Lukoil. Bogdan Chirițoiu: „Sunt convins că statul român va lua măsuri”. Impactul asupra prețurilor la pompă

Bogdan Chirițoiu, președintele autorității de concurență, și-a exprimat convingerea, vineri, că autoritățile vor lua măsurile necesare pentru ca funcționarea piețelor să fie cât mai puțin afectată de situația gigantului rus Lukoil, aflat pe lista sancțiunilor americane.

„Ministerul Energiei a anunțat de ieri că pregătesc o măsură legislativă ca să putem interveni dacă e cazul. Deci sunt convins că statul român va lua măsuri, cum fac celelalte state, Lukoil are rafinării și în Bulgaria, are și în are diferite operațiuni și în alte țări, deci toți vom încerca să asigurăm funcționarea acestor operațiune economice în continuare, ca să fie o perturbare cât mai mică în piață. M-am uitat în România, într-adevăr rafinăria Lukoil este oricum închisă pentru mentenanță, deci nu e un impact direct. Dar repet: sunt convins că vom lua măsuri și vom asigura funcționarea OK a pieței pe termen mediu”, a explicat Bogdan Chirițoiu, vineri, la întrebarea jurnaliștilor, într-o declarație de presă cu ocazia evenimentului „Evoluția concurenței în sectoare cheie sub impactul tranziției energetice și digitalizării”.

Momentan nu există nicio notificare

Dacă gigantul rus va găsi un cumpărător, tranzacția în cazul activelor din România nu va fi finalizată dacă nu e avizată de entitățile responsabile, respectiv Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD) și, în anumite situații, Consiliul Concurenței, care asigură și secretariatul CEISD.

„Obligatoriu va trece pe la Comisia de Investiții Străine și apoi depinde de cine ar prelua, este ori la noi (Consiliul Concurenței – n.r.), ori la Comisia Europeană. Deci, dacă o tranzacție care va viza toate activele Lukoil, atunci probabil că este de resortul Comisiei Europene, dacă vor fi sparte, dacă active din România se vând separat de active din Bulgaria sau din alte țări, atunci s-ar putea să fie o aprobare la nivel național. Oricum vom fi în dialog cu Comisia Europeană, dar momentan nu există nicio notificare. Deci noi n-am primit. La noi vine cel care vrea să cumpere, care nu că vrea, ci a ajuns la o înțelegere să cumpere, vine și notifică. Deci n-am ajuns la la faza asta”, a detaliat președintele Consiliului Concurenței, la întrebarea Mediafax.

„Așteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni”

În ceea ce privește impactul acestei situații asupra prețurilor carburanților la pompă, Bogdan Chirițoiu a menționat că introducea sancțiunilor a determinat o anumită „neliniste” în ceea ce privește prețurile angro la carburanți, care se așteaptă să se calmeze odată cu măsurile luate de statele în care gigantul are în derulare operațiuni.

„Ce am văzut, într-adevăr, prețurile angro au crescut în Europa în momentul de față, legat probabil de introducea sancțiunilor, da, a creat o anumită perturbare, neliniște în piață. Deci vedem într-adevăr prețurile angro la benzină și motorină, așa numitele cotații „platz” au crescut. În același timp, barilul vedem că nu a crescut, deci pe piața petrolului n-avem, că ateria primă până la urmă determină prețurile. Deci de asta așteptarea mea este că în foarte scurtă perioadă prețurile își vor reveni. Deci cât timp prețul materiei prime, al petrolului rămâne tot în zona 60-65 dolari, n-are de ce cotațiile astea la benzină și la motorină să crească. Deci, bun, se va calma lumea, se va vedea că efectul sancțiunilor nu creează o perturbare în piață, vom găsi și noi, și bulgarii, și alți, și sârbi au și ei o problemă cu rafinăria NIS, deci se vor găsi soluții, sunt convins pentru toate lucrurile astea și atunci piețele se vor se vor calma. Deci eu cred că o perturbare pe perioadă scurtă. Urmărim situația, cerem informații de la companii, ne uităm ce se întâmplă în alte țări, vedem cum sunt variați la noi față de alte țări. Deci monitorizăm atent situația și companiile știu asta și am avut unele dintre ele”, a spus Bogdan Chirițoiu.

Întrebat dacă vede în piață creșteri speculative de prețurile de la pompă, președintele Consiliului Concurenței a precizat că este prematur pentru a trage o concluzie.

„Cam în două zile, trei zile e prea devreme ca să-ți dai seama. Da, nu cred că ce am văzut noi, repet, au crescut cotațiile astea Platz, ceea ce înseamnă prețurile andro și normal ca asta să reflecte în preț. Ne uităm dacă creșterile la noi sunt similare cu cele din alte țări. Deci monitorizăm situația. Dacă vom avea indicii de comportamente incorecte, da, o să o să intervenim. Dar momentan strângem doar informații, urmărim ce se întâmplă și repet, cât timp petrolul rămâne relativ jos, eu mă aștept că aștept prețurile combustibililor să se ducă, să revină la cele care erau înainte de sancțiunile americane”, a conchis Bogdan Chirițoiu.