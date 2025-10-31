Shiseido Spa – sanctuarul echilibrului dintre trup, minte și suflet

Într-o lume în care viteza a devenit regulă, iar timpul pare tot mai scurt, Shiseido Spa at Stejarii Country Club oferă o oază de liniște și rafinament, inspirată de cultura japoneză a echilibrului și purificării interioare.

Povestea originii – de la “SPA” la “Onsen”

Cuvântul “spa” provine din expresia latină sanitas per aquam – „sănătate prin apă” –, o tradiție străveche care vede în apă o sursă de vindecare, curățare și regenerare. În Japonia, acest concept capătă o dimensiune aproape spirituală prin ritualul “onsen”, băile termale naturale considerate locuri sacre pentru trup și suflet. Onsenul nu este doar un act de îngrijire, ci o meditație în mișcare, o reîntoarcere la natură, la tăcere și la sine.

Aceeași filozofie stă la baza experienței oferite de Shiseido Spa – un sanctuar urban unde apa, liniștea și estetica japoneză creează un spațiu al reconectării profunde.

Un refugiu al rafinamentului japonez în inima Bucureștiului

Situat la marginea pădurii Băneasa, Shiseido Spa este un templu modern al stării de bine, ghidat de principiul japonez Omotenashi, arta ospitalității totale – anticiparea nevoilor oaspetelui și oferirea unei experiențe care depășește orice așteptare.

Spa-ul este structurat într-un mod armonios: camere elegante de terapie, duș Vichy, hamam, saună umedă și uscată, piscină interioară cu hidromasaj, două studiouri de Pilates și un salon de înfrumusețare Beauty District. Terasa cu vedere spre pădure completează această oază, oferind senzația de retragere într-un colț de natură, chiar în mijlocul orașului.

Fiecare detaliu – de la lumina difuză până la parfumul discret al uleiurilor esențiale – este creat pentru a induce starea de echilibru perfect între trup, minte și suflet.

Ritualuri ce îmbină știința frumuseții cu arta relaxării

Sub semnătura celebrului brand japonez Shiseido, spa-ul oferă o colecție impresionantă de terapii faciale și corporale, ritualuri semnătură, tratamente de remodelare și epilare definitivă, dar și sesiuni private de Pilates. Fiecare experiență este personalizată, reflectând nevoile individuale și respectul pentru armonia naturală a fiecărui corp.

Inovație și rafinament: noile terapii Shiseido Spa

Masajul cu bambus – ritualul vitalității

Nou introdus în portofoliu, masajul cu bambus reunește tradiția orientală și tehnici moderne de relaxare. Bețele de bambus, încălzite delicat, stimulează circulația, activează drenajul limfatic și eliberează tensiunile musculare profunde. Corpul devine ușor, energizat, iar mintea – calmă și limpede.

Ice Radiance Facial – strălucire pură, fără filtre

Un tratament care aduce la viață inovația japoneză, Ice Radiance Facial utilizează sfere reci Cryoglobes și formula performantă Skin HIForce pentru a tonifia pielea, a reduce inflamația și a reda luminozitatea naturală. Rezultatul este un ten vizibil mai ferm și mai tânăr – o veritabilă „resetare” a chipului și a stării interioare.

Ritualuri pentru frumusețe, calm și claritate

De la Japanese Spa Journey și masajul cu apă și fulgi de gheață în dușul Vichy, la ceremoniile de îmbăiere în camera VIP sau tratamentele faciale pentru bărbați, fiecare experiență este o invitație la introspecție și reînnoire. Tratamentele sunt concepute pentru a reda luminozitate, hidratare, regenerare și fermitate, echilibrând energia interioară cu cea exterioară.

Excelență recunoscută internațional

Shiseido Spa at Stejarii Country Club a fost onorat cu premii prestigioase oferite de Luxury Travel Guide, World Luxury Spa Awards și Termalia, devenind un reper al excelenței și rafinamentului în wellness-ul european.

Beneficiile profunde ale vizitelor regulate la spa

Accesarea constantă a unui spa nu este un lux, ci o formă de îngrijire profundă a corpului și a echilibrului interior, o investiție în armonia dintre sănătate, frumusețe și pace interioară.

Terapiile regulate contribuie la: reducerea stresului și îmbunătățirea calității somnului, detoxifierea naturală a organismului, revitalizarea pielii și a sistemului circulator, întărirea sistemului imunitar și echilibrarea stării emoționale.

În timp, vizitele la spa devin o practică de echilibru interior, o metodă elegantă de a rămâne prezent, sănătos și împăcat cu sine.

Shiseido Spa nu este doar un loc de relaxare. Este un sanctuar dedicat artei echilibrului japonez, o experiență de reîntoarcere la sine, unde frumusețea autentică se naște din liniște și din armonia perfectă dintre trup, minte și suflet.

📍 Shiseido Spa at Stejarii Country Club – Str. Jandarmeriei 14A, București

🔗 Mai multe informații și programări: www.stejariispa.ro / 0744 332 286.