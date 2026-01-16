SUA acuză UE că urmărește un „monopol” în acordul Mercosur și generează tensiuni comerciale globale

Potrivit declarațiilor oficialilor americani, acordul comercial dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) le-ar oferi practic producătorilor europeni un avantaj exclusiv pe piața sud-americană pentru produse precum prosciutto di Parma, feta sau șampania, în timp ce fermierii și procesatorii americani ar fi excluși de la competiție corectă.

„Este o încercare flagrantă de a limita concurența și oportunitățile de export pentru furnizorii din afara UE de a comercializa în mod echitabil pe această piață mare de produse lactate și carne procesată”, a spus un oficial american familiarizat cu negocierile, scrie FT.

Un acord negociat de 25 de ani, dar încă controversat

Acordul UE-Mercosur, aflat în curs de semnare după peste două decenii de negocieri, ar reduce majoritatea tarifelor vamale pe o piață de peste 700 de milioane de consumatori și ar crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume. Susținătorii tratatului spun că el va stimula exporturile europene de mașini, vinuri sau brânzeturi și va consolida relațiile comerciale externe ale blocului comunitar, într-un context global tot mai protecționist.

Cu toate acestea, acordul a fost întâmpinat cu critici atât în interiorul UE, cât și din partea unor parteneri externi. În Franța, Polonia și alte state membre au apărut obstacole politice, iar fermierii europeni au protestat, temându-se că produsele sud-americane, fabricate cu standarde mai puțin stricte și costuri de producție mai scăzute, vor submina agricultura locală.

Perspective americane și implicații globale

Criticile SUA vin într-un moment de tensiuni comerciale transatlantice tot mai pronunțate. Pe de o parte, administrația Trump își continuă strategia de protejare a fermierilor americani, iar pe de altă parte încearcă să limiteze influența UE în piețele globale în expansiune. Alegând să acuze blocul comunitar de crearea unui „monopol” în Mercosur, SUA semnalează un nou front de competiție economică la scară internațională.

Acordul trebuie încă să fie ratificat de Parlamentul European înainte de a putea produce efecte juridice, iar discuțiile privind protecțiile pentru sectoarele sensibile, normele de mediu și mecanismele de control continuă. În ciuda opozițiilor, Bruxelles-ul speră ca acesta să devină un model de cooperare comercială echilibrată și să consolideze autonomia strategică a UE într-o lume divizată între interese protecționiste și nevoia de deschidere economică.