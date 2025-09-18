Testul bursei: Doar una din trei companii listate la BVB în ultimii 5 ani este „pe plus”. DN Agrar, Simtel și Norofert conduc plutonul

Doar o treime dintre companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) între 2020 și 2025 se tranzacționează astăzi peste prețul din prima zi, iar restul au înregistrat scăderi chiar și de 90-95%. Investitorii au sancționat dur lipsa de rezultate și promisiunile neacoperite, dar au răsplătit consecvent companiile solide și transparente.

Potrivit analiștilor Ziarului Financiar, „mesajul pieţei este clar: companiile care au livrat rezultate solide şi au comunicat transparent au fost răsplătite, celelalte au fost sancţionate dur”.

Piața a recompensat rezultatele, nu planurile

Cea mai spectaculoasă evoluție bursieră o are DN Agrar, companie din agribusiness care a crescut de aproape patru ori de la listarea din februarie 2022. Capitalizarea bursieră a urcat de la 111 milioane lei la 445 milioane lei, marcând un avans de +300%.

În topul performerilor bursieri se regăsesc și companii precum Norofert, cu un avans de 170% și activitate tot în agribusiness, Simtel Team, care activează în energie regenerabilă și a crescut cu 160%, 2B Intelligent Soft, cu o apreciere de 117%, dar și SafeTech Innovations – care a înregistrat un plus de 113%.

De asemenea, Aquila a urcat cu 58%, iar Transport Trade Services a marcat un avans de 44%. Toate „şi-au respectat planurile, au raportat creştere şi profitabilitate şi au comunicat constant cu piaţa”.

Minusuri de 70-95% pentru unele companii

La polul opus, firme precum Fire Bytes (-95%), Raiko (-92%) sau GoCab (-85%) au pierdut aproape toată capitalizarea de la listare. Alte exemple notabile cu pierderi între 70% și 90% includ ABN Systems, Vifrana, Adiss, Chromosome Dynamics.

Companii precum Agroland Business System, Air Claim, Bonas, Dr. Fischer Dental sau Arctic Stream au pierderi mai moderate, dar consistente: între 40% și 70%.

Piața AeRO: doar 13 povești de succes

Între 2020 și 2025, 39 de companii s-au listat la Bursa de Valori București, majoritatea pe segmentul AeRO (Alternative Exchange in Romania) – piața alternativă de tranzacționare a Bursei, destinată în principal IMM-urilor, startup-urilor și companiilor antreprenoriale care nu îndeplinesc criteriile de listare pe piața principală.

Cei cinci ani au marcat cea mai intensă perioadă din istoria pieței locale în privința listărilor, cu un ritm accelerat mai ales în 2021, când au avut loc mai multe listări într-un interval scurt de timp, uneori chiar și două-trei într-o lună.

Doar 13 dintre aceste companii sunt „pe plus”, restul 26 fiind pe minus. Companiile care au livrat și au comunicat constant au reușit. Restul au eșuat. „Sita bursei a funcţionat după regula de bază: performanţa reală decide câştigătorii”, explică analiștii.

Lecție pentru investitori: „Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat…”

Pentru investitorii care au pariat pe companii aflate acum pe minus, mesajul este la fel de important: „atunci când ceva sună prea bine ca să fie adevărat – în special bugete supradimensionate în raport cu potenţialul real al firmei – atunci chiar nu este adevărat”.

Unele dintre cele mai performante companii vor fi prezente pe 23 septembrie la evenimentul ZF Piaţa de Capital, unde vor discuta despre experiența listării, strategiile de creștere și lecțiile învățate după IPO. Evenimentul poate oferi indicii valoroase despre ce au făcut diferit companiile care au reușit, precum și o ocazie de a înțelege ce separă speranțele de strategia reală într-o piață în care doar performanța este recompensată.