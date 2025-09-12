Trump vrea să ne vândă gaz. Și-a trimis omul la Bruxelles pentru a cere renunțarea completă la gazul rusesc în favoarea celui american

Wright a vorbit la Bruxelles, unde s-a întâlnit joi cu comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, pentru a discuta despre încetarea achizițiilor de energie rusă de către Europa. UE negociază propuneri legislative pentru eliminarea treptată a importurilor de petrol și gaze rusești până în ianuarie 2028, cu interzicerea contractelor pe termen scurt începând de anul viitor, relatează Reuters.

„Cred că acest lucru ar putea fi realizat cu ușurință în termen de 12 luni, poate chiar în șase luni”, a declarat Wright, referindu-se la cât de repede ar putea UE să renunțe la gazul rusesc.

„Am exprimat în mod clar opinia că am putea face acest lucru mai repede. Din partea SUA, am putea face acest lucru mai repede și cred că ar fi bine dacă aceste date ar fi devansate și mai mult. Nu știu dacă asta se va întâmpla, dar asta s-a discutat”, a spus el, referindu-se la întâlnirea sa cu Jorgensen.

SUA intensifică presiunea asupra Europei pentru a reduce veniturile energetice ale Moscovei, în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina. Fiind cel mai profitabil export al Rusiei, veniturile din combustibili au contribuit la finanțarea războiului.

Jorgensen a declarat joi că este inacceptabil ca UE să continue să importe energie din Rusia, dar că eliminarea treptată până în 2028 este un obiectiv ambițios și va asigura că țările UE nu se vor confrunta între timp cu creșteri ale prețurilor la energie sau cu penurii de aprovizionare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat săptămâna aceasta că blocul ia în considerare o eliminare mai rapidă a combustibililor fosili ruși ca parte a noilor sancțiuni împotriva Moscovei, fără a specifica modul în care Bruxelles-ul va face acest lucru.

Noile sancțiuni necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de membri ai UE. Ungaria și Slovacia s-au opus până acum sancțiunilor împotriva gazului rusesc, motiv pentru care UE a propus eliminarea treptată până în 2028, într-o lege care poate fi aprobată de o majoritate consolidată a țărilor UE.

Conform datelor UE, se preconizează că Europa va achiziționa aproximativ 13% din gazul său din Rusia în acest an, în scădere față de aproximativ 45% înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.