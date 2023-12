Un nou maxim istoric pentru Bursa de Valori Bucureşti. BET creşte marţi cu 0,4%, fiind a noua şedinţă consecutivă pe plus

Bursa de la Bucureşti a înregistrat marţi, 19 decembrie, o creştere de 0,38% prin prisma indicelui de referinţă BET, marcând a noua sesiune consecutivă de creştere şi un nou maxim istoric, de 15.531 de puncte, conform datelor agregate de ZF de la BVB.

Este cel mai lung şir de creşteri din mai 2020 încoace, când Bursa a urcat cu 7,7% în 10 şedinţe. Spre comparaţie, indicele principal a mai urcat opt şedinţe la rând în noiembrie 2022 (cu 7,6%) şi şapte şedinţe la rând în august 2021 (cu 3,2%).

Dinamica indicelui de marţi a fost susţinută în principal de avansul acţiunilor Aquila Part Prod (2,3%), Sphera Franchise Group (2%), care a atins un nou maxim al ultimilor cinci ani, respectiv One United Properties (1,3%). BRD (0,7%) a înregistrat un maxim al ultimilor aproape doi ani, iar Banca Transilvania (0,2%) a atins o evaluare record de 19,7 mld. lei.

La polul opus, au scăzut acţiuni ca TeraPlast (minus 1,2%), Transelectrica (minus 1%), Bursa de Valori Bucureşti (minus 0,9%).

Lichiditatea totală s-a ridicat la 93,3 mil. lei, cele mai tranzacţionate acţiuni fiind OMV Petrom (14 mil. lei), Banca Transilvania (12,6 mil. lei) şi Romgaz (5,9 mil. lei).

De la începutul acestui an, BET înregistrează un avans de peste 33%, în timp ce indicele dividendelor BET-TR are un plus de peste 41%, arată datele BVB.