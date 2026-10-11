Un uriaș lanț de fast-food folosește în secret inteligența artificială pentru a stabili prețul produselor sale

Investigația a arătat că sistemul cu inteligența artificială estimează suma pe care clienții fiecărei unități sunt dispuși să o plătească. Algoritmii de învățare automată (machine learning) ai McDonald’s analizează continuu milioane de tranzacții zilnice și generează un „preț optim” pentru fiecare produs din meniu, în toate cele aproape 14.000 de restaurante ale sale.

Trei proprietari de francize au declarat pentru Reuters că sistemul de stabilire a prețurilor bazat pe inteligența artificială a amplificat diferențele de preț existente între restaurante, chiar și între unități situate în cartiere învecinate.

În urma testelor efectuate de Reuters, s-a descoperit un restaurant în Fresno, California, care vindea burgeri Big Mac cu 5,69 dolari, în timp ce un alt restaurant, situat la doar 3,2 km distanță, îi vindea cu 6,89 dolari.

Compania recunoaște existența sistemului cu inteligență artificială

Într-o declarație pentru publicație, McDonald’s a insistat că sistemul cu inteligență artificială de stabilire a prețurilor este un „instrument, nu o obligație”. Totuși, mai mulți proprietari de francize au afirmat că au fost presați să utilizeze această schemă de prețuri.

Stabilirea dinamică a prețurilor cu ajutorul inteligenței artificiale a devenit tot mai răspândită în industria alimentară. În decembrie, Instacart a fost surprinsă experimentând un instrument de stabilire dinamică a prețurilor bazat pe IA pe un grup restrâns de clienți care nu știau acest lucru.

Compania a renunțat la program în urma reacțiilor negative ale publicului. O analiză a arătat că o familie ar putea cheltui în plus 1.200 de dolari pe an pentru cumpărăturile de pe Instacart dacă ar fi supusă acestui sistem de prețuri bazat pe inteligența artificială.

Sistemul cu inteligență artificială nu este pe gustul proprietarilor

În cazul lanțului McDonald’s, recomandările IA nu sunt întotdeauna apreciate de proprietarii de francize. În timp ce clienții ar trebui să fie îngrijorați de creșterea prețurilor în urma recomandărilor IA, proprietarii locali de restaurante se tem, dimpotrivă, de scăderea acestora. Conducerea centrală a McDonald’s își oprește o cotă-parte din veniturile fiecărui restaurant și nu din profit.

Asta îi permite să-și sporească propriul câștig chiar și atunci când proprietarul francizei înregistrează pierderi. Conform informațiilor apărute, această practică a generat tensiuni între francizați și sediul central al McDonald’s, întrucât, în ultima perioadă, modelele de inteligență artificială au recomandat reduceri de prețuri.

Sistemul are mai multe ținte

Se pare că stabilirea prețurilor cu ajutorul inteligenței artificiale nu reprezintă doar o metodă prin care McDonald’s încearcă să obțină mai mulți bani de la clienți, ci și un instrument de impunere a conformității în rândul francizaților. Compania transmite francizaților recomandări de preț generate de inteligența artificială cel puțin de trei ori pe an și monitorizează situațiile în care aceștia nu respectă indicațiile respective.

Aceasta nu este prima inițiativă a McDonald’s de a utiliza algoritmi pentru automatizarea operațiunilor. Compania testează și sisteme de preluare a comenzilor auto (drive-thru) bazate pe inteligență artificială și utilizează un sistem IA în procesul de recrutare a personalului.