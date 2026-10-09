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Unde își petrec românii vacanțele? Eurostat: România conduce clasamentul UE la călătorii interne

România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor turistice interne din Uniunea Europeană în 2025, cu 89% din totalul deplasărilor având ca destinație o localitate din țară, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.
Unde își petrec românii vacanțele? Eurostat: România conduce clasamentul UE la călătorii interne
Sursa foto: Sebastian Tataru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 15:50, Economic
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La nivelul Uniunii Europene, rezidenții au efectuat 1,2 miliarde de călătorii în scop personal sau profesional în 2025, în creștere cu 1,4% față de anul precedent, echivalentul a 17 milioane de deplasări suplimentare, potrivit Eurostat.

Din total, 848 de milioane au fost călătorii interne, reprezentând 70%, în timp ce 264 de milioane au avut ca destinație o altă țară din Uniune, adică 22%. În total, 92% dintre călătoriile rezidenților UE au avut loc în interiorul Uniunii Europene.

România a înregistrat cea mai mare pondere a călătoriilor turistice interne din Uniunea Europeană în 2025, cu 89%.

Spania s-a situat pe locul al doilea, cu 87%, urmată de Grecia, Franța și Portugalia, fiecare cu 85%.

La polul opus României s-a aflat Luxemburgul, unde numai 5% dintre călătorii au avut o destinație internă. Belgia a înregistrat o pondere de 29%, iar Malta, de 32%.

Deși călătoriile interne au fost mai numeroase, cheltuielile totale pentru deplasările în străinătate au fost mai mari. În 2025, rezidenții UE au cheltuit 379,4 miliarde de euro pentru călătoriile externe, comparativ cu 266,2 miliarde de euro pentru cele interne.

Pentru călătoriile interne, cazarea a reprezentat 34% din cheltuieli, respectiv 90,3 miliarde de euro, iar transportul a reprezentat 21%, echivalentul a 56 de miliarde de euro, mai arată statisticile Eurostat.

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