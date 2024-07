ZF: Ce înseamnă CNP-ul digital: un CUI pentru persoane fizice

CNP-ul fiscal va fi folosit şi la încărcarea facturilor emise de persoane juridice către persoane fizice în e-Factura.

Ministerul Finanţelor a publicat pe site-ul propriu un proiect de lege care prevede introducerea unui număr de identificare fiscală pentru persoanele fizice, ca alternativă la folosirea CNP-ului în relaţia cu Fiscul. Practic, orice cetăţean român poate cere acest cod de identificare fiscală şi să îl folosească în locul CNP-ului în documentele fiscale.

„Am constatat că trebuie să gestionăm problema din mai multe direcţii, pentru a monitoriza şi reveni la normalitate. Proiectele noastre de digitalizare converg spre obiectivul general de reducere a gap-urilor la diverse categorii de impozite şi taxe. Toate statele care au aplicat astfel de proiecte de digitalizare au obţinut rezultate semnificative”, a transmis ministrul finanţelor Marcel Boloş.

În legea actuală, o persoană fizică ce datorează impozit pe venit sau contribuţii sociale se identifică la ANAF prin CNP. De asemenea, pentru facturile persoanelor fizice de la persoane juridice este necesară identificarea prin CNP, atunci când documentele sunt încărcate în e-Factura.

CNP-ul fiscal, adică practic un cod unic de identificare (CUI) pentru persoanele fizice, care să fie folosit în declaraţiile fiscale şi în facturi, se introduce ca alternativă la CNP-ul contribuabilului persoană fizică, conform documentelor publicate de Finanţe. Nu este clar în acest moment, din documentele puse în dezbatere publică de către Ministerul Finanţelor, de ce este introdus CNP-ul fiscal în locul CNP-ului, în afară că „este o informaţie sensibilă, care poate duce la infracţiuni, cum ar fi furtul de identitate”.

Introducerea CNP-ului fiscal ar putea însă să afecteze retailerii online din România, este de părere Cristian Pelivan, CEO al Asociaţiei Române a Magazinelor Online (ARMO). El a fost invitat în cadrul emisiunii ZF Tech Day, unde a vorbit despre această măsură, iar discuţia a avut loc înainte ca Finanţele să publice proiectele de acte normative. Piaţa online din România este estimată la 10 mld. euro vânzări de bunuri şi servicii.

„Nu am avut niciun dialog pe această temă cu autorităţile, am aflat în momentul în care presa a publicat acea declaraţie. Măsura, aşa cum a fost prezentată, ar fi una discriminatorie pentru comercianţii români, deoarece s-ar aplica doar companiilor înregistrate în România. Asta înseamnă că dacă eu, în calitate de consumator, nu doresc să folosesc acel CNP fiscal şi vreau să pot să cumpăr fără să ştie statul ce am achiziţionat mă voi îndrepta către companii din afară. Din acest punct de vedere ar fi o măsură care ar dăuna comerţului electronic, ar dăuna inclusiv bugetului de stat, pentru că banii nu ar mai fi cheltuiţi de români la companii înregistrate în România, ci s-ar duce în străinătate.”

► El a adăugat că a veni cu o măsură care s-ar aplica doar comerţului online sau doar companiilor online româneşti ar însemna doar o birocratizare excesivă, fără să se vadă un efect real.

► „Trebuie să avem un «teren de joc nivelat», cu reguli care să se aplice tuturor, pentru că, spre exemplu, în retailul clasic ai o locaţie fizică, dar în retailul online, pe aceeaşi piaţă intră jucători din întreaga lume şi nu există graniţe. Şi în acest context, să impui doar anumitor companii care sunt active pe o piaţă care este europeană şi globală, să impui doar companiilor tale, companiilor româneşti, să respecte anumite reguli, creează practic un dezavantaj pentru acestea, un dezavantaj de care profită alţii.”