COMENTARIU Lelia Munteanu: Gaza. “Vă IMPLOR, asiguraţi încetarea imediată a focului”

Cei care se exprimă mai jos nu sunt de nici o parte a taberelor morţii în ceea ce se cheamă războiul Israel-Hamas. Se află pe baricada vieţii, de 66 de zile, în Gaza - reprezentanţii organizaţiei Medici fără Frontiere.



Iată (orice comentariu s-ar îneca în nisipul realităţii) mesajul integral, adresat - după încetarea pauzei umanitare - de doctorul Christos Christou, preşedintele Organiaţiei, Consiliului de Securitate al ONU (ai cărei membri permanenţi sunt China, Franţa, Rusia, Marea Britanie şi Statele Unite), apelând la influenţa acestui organism şi cerând oprirea vărsării de sânge.



“Vă scriu în numele Medicilor fără frontiere (MSF) pentru a vă implora să faceţi tot ce vă stă în putere ca să asiguraţi o încetare a focului imediată şi susţinută în Fâşia Gaza. Trebuie să cereţi guvernului israelian să oprească atacurile mortale asupra civililor palestinieni şi să permită ajutorului umanitar decisiv să intre în Gaza. Un armistiţiu de şapte zile, după săptămâni de violenţă necruţătoare, a fost un răgaz binevenit pentru oamenii din Gaza. Cu toate acestea, aceste şapte zile nu au fost suficiente pentru a organiza livrarea a destule ajutoare şi a proviziilor esenţiale, pentru a răspunde nevoilor incomensurabile. Acum că armistiţiul s-a încheiat, există o întoarcere la moarte şi distrugere. Colegii mei şi cu mine, la fel ca mulţi oameni din întreaga lume, am fost îndireraţi şi şocaţi de atacul Hamas asupra civililor israelieni. Acum, după 58 de zile, cuvintele nu ne reuşesc să descrie oroarea absolută provocată civililor palestinieni de Israel, în timp ce desfăşoară un război neîncetat şi fără discriminare în Gaza, ca toată lumea să o vadă.



Israelul a arătat un dispreţ flagrant şi total faţă de protecţia unităţilor medicale din Gaza. Urmărim cum spitalele sunt transformate în morgi şi ruine. Aceste facilităţi presupus protejate sunt bombardate, sunt împuşcate cu tancuri şi arme, încercuite şi percheziţionate, ucigând pacienţi şi personal medical. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a documentat 203 atacuri asupra asistenţei medicale, care au dus la cel puţin 22 de decese şi 59 de răniri ale lucrătorilor din domeniul sănătăţii aflaţi la datorie. Personalul medical, inclusiv al nostru, este complet epuizat şi disperat. Au fost nevoiţi să amputeze membre copiilor care sufereau de arsuri grave, fără anestezie sau instrumente chirurgicale sterilizate. Din cauza evacuărilor forţate operate de soldaţii israelieni, unii medici au fost nevoiţi să lase pacienţi în urmă, după ce s-au confruntat cu alegerea inimaginabilă între viaţa lor şi cea a pacienţilor lor. Nu există nici o justificare pentru atacurile atroce asupra asistenţei medicale.



MSF a trimis recent o echipă internaţională de urgenţă în Gaza, pentru a-i sprijini pe colegii noştri palestinieni în furnizarea de capacităţi medicale şi chirurgicale. Din păcate, activităţile lor au fost sever limitate din cauza amplorii victimelor, a distrugerii infrastructurii, a lipsei de provizii esenţiale, cum ar fi combustibilul, şi a insecurităţii continue. Ne dorim şi ar trebui să putem face mult mai mult. Astăzi este imposibil pentru noi să răspundem în mod adecvat nevoilor medicale din Gaza, din cauza asediului şi a războiului generalizat, neîncetat, declanşat de Israel.



Patru dintre angajaţii MSF au fost ucişi; mulţi alţii şi-au pierdut membri ai familiei. Numeroşi alţi colegi au fost răniţi. Alte organizaţii umanitare au raportat că zeci dintre membrii lor au fost ucişi.



Gaza, aflată sub o blocadă impusă de Israel din 2007, este într-adevăr cea mai mare închisoare în aer liber din lume. De la începutul campaniei militare din 7 octombrie, guvernul israelian a impus un „asediu complet” asupra Gazei, interzicând intrarea apei, a alimentelor, a combustibilului şi medicamentelor pentru cei 2,3 milioane de oameni blocaţi în enclavă. În plus, au fost impuse restricţii inflexibile asupra accesului umanitar, împiedicând ajutorul atât de necesare să ajungă la oricine are nevoie de el. Supunerea unei întregi populaţii la pedepse colective este o crimă de război conform dreptului internaţional umanitar (DIU).



Suntem martori ai faptului că principiul fundamental al umanităţii este dezonorat în mod deschis.



În ciuda a ceea ce pretinde Israelul, atacul său total nu este purtat doar împotriva Hamas. Este purtat asupra întregii Gaze şi a oamenilor săi, cu orice cost. Chiar şi războaiele au reguli, dar Israelul le modulează în mod clar pentru propria sa strategie militară, bazată pe disproporţionalitate. În primele zile ale acestei ofensive de nesuportat, purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) a anunţat că <accentul> acestei riposte flagrant excesive trebuia să fie pe <daune şi nu acurateţe>. Putem spune fără a greşi că acţiunile Israelui au vorbit mai tare decât cuvintele sale.



Nordul Gazei e şters de pe hartă. Sistemul de sănătate s-a prăbuşit. Peste 15.500 de oameni au fost ucişi, dintre care jumătate sunt copii, potrivit autorităţilor sanitare din Gaza. Unul din fiecare 200 de oameni din Gaza. Zeci de mii de oameni au fost răniţi. Familiile îşi scot pe cei dragi morţi de sub dărâmături. Cel puţin 1,8 milioane de persoane au fost strămutate, potrivit Naţiunilor Unite. Acestor civili li se ordonă, repetat şi cu forţa, să se deplaseze din ce în ce mai spre sud, dar Israelul bombardează întreaga Fâşie. Nicăieri nu este siguranţă.

Echipa noastră de urgenţă din Khan Yunis, din sudul Gazei, a raportat afluxuri masive de răniţi, după bombardamente intense. Sâmbăta trecută, 60 de morţi şi 213 de răniţi au ajuns la camera de urgenţă a spitalului Al-Aqsa. Aceste lovituri ating, de asemenea, tabere de refugiaţi supraaglomerate şi mizere, unde oamenii abia supravieţuiesc cu ajutorul umanitar rar disponibil. Dacă bombele nu-i vor nimeri, bolile infecţioase şi foametea vor apărea.



O încetare a focului susţinută este singura modalitate de a opri uciderea a mii de civili în plus şi de a permite livrarea la scară extinsă a ajutorului umanitar disperat de necesar. MSF cere, de asemenea, instituirea unui mecanism independent, care să supravegheze fluxul adecvat de provizii umanitare în Gaza. În plus, cerem implementarea unor rute de evacuare medicală sigure şi de lungă durată către ţări terţe pentru persoanele care suferă de răni grave. Pe termen scurt, evacuarea acestor pacienţi în Egipt prin trecerea Rafah ar putea fi o opţiune, iar MSF este dispusă să contribuie la creşterea capacităţilor medicale necesare.



Atacurile nediscriminatorii şi necruţătoare trebuie să înceteze acum. Strămutarea forţată trebuie să înceteze acum.

Atacurile asupra spitalelor şi personalului medical trebuie să înceteze acum. Restricţiile privind ajutorul şi asediul trebuie să înceteze acum.

Totul trebuie să se oprească ACUM.



Facem apel să fiţi parte din soluţie şi să folosiţi toate mijloacele care vă stau în putere, ca să preveniţi mai multe măceluri.

Echipele noastre medicale din Cisiordania raportează, de asemenea, atacuri asupra asistenţei medicale cu o creştere a violenţei, persecuţiei şi hărţuirii, în care aproape 240 de palestinieni au fost ucişi din 7 octombrie, fie de către Forţele de Apărare Israeliene (IDF) fie de către colonişti israelieni, potrivit Naţiunile Unite.



Până acum, lideri mondiali, inclusiv membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, au fost complici, fie prin furnizarea către Israel de acoperire diplomatică, fie prin furnizarea către Israel de asistenţă militară aparent necondiţionată, fie nereuşind să contribuie la stoparea vărsării de sânge continue şi a atrocităţilor comise în Gaza.



Este timpul a alege dacă Consiliul va continua să lanseze apeluri fără tragere de inimă pentru respectarea dreptului internaţional şi protecţia civililor sau îşi va îndeplini mandatul internaţional de pace şi securitate şi îşi va exercita deplina sa pârghie diplomatică pentru a convinge Statul Israel că condamnarea la moarte pe care a dat-o poporului din Gaza este inumană, de neapărat şi nu poate fi executată în continuare.



Vă îndemnăm să luaţi măsuri pentru a susţine umanitatea noastră comună.



<Am făcut ce am putut. Amintiţi-vă de noi>. Acestea sunt cuvintele pe care medicul nostru, Dr. Mahmud Abu Nujaila, care a fost ucis de atunci într-un atac asupra spitalului, le-a scris pe un panou alb, folosit în mod obişnuit pentru planificarea intervenţiilor chirurgicale, Când armele vor tăcea şi adevărata amploare a devastării va fi dezvăluită, Consiliul şi membrii săi vor putea spune acelaşi lucru?”.