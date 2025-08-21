Netanyahu afirmă că Israelul va relua negocierile cu Gaza pentru a pune capăt războiului

A fost prima reacţie a lui Netanyahu la propunerea de încetare temporară a focului prezentată de Egipt şi Qatar, pe care Hamas a acceptat-o luni.

Adresându-se soldaţilor aflaţi în apropierea frontierei dintre Israel şi Gaza, Netanyahu a declarat că este în continuare hotărât să aprobe planurile de înfrângere a Hamas şi de capturare a oraşului Gaza, centrul dens populat din inima enclavei palestiniene.

Mii de palestinieni şi-au părăsit locuinţele pe măsură ce tancurile israeliene s-au apropiat de oraşul Gaza în ultimele 10 zile.

„În acelaşi timp, am dat instrucţiuni să se înceapă imediat negocierile pentru eliberarea tuturor ostaticilor noştri şi pentru încheierea războiului în condiţii acceptabile pentru Israel”, a spus el, adăugând: „Suntem în faza de luare a deciziilor”.

Planul Israelului de a cuceri oraşul Gaza a fost aprobat luna aceasta de cabinetul de securitate, prezidat de Netanyahu, chiar dacă mulţi dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Israelului au îndemnat guvernul să-l reconsidere.

Ultimele sale declaraţii subliniază punctul de vedere al guvernului israelian potrivit căruia orice acord asigură eliberarea tuturor celor 50 de ostatici capturaţi în Israel în octombrie 2023 şi încă deţinuţi de militanţii din Gaza. Oficialii israelieni cred că aproximativ 20 dintre ei sunt încă în viaţă.

Propunerea aflată pe masă prevede un armistiţiu de 60 de zile şi eliberarea a 10 ostatici în viaţă reţinuţi în Gaza de militanţii Hamas şi a 18 cadavre. La rândul său, Israelul ar elibera aproximativ 200 de prizonieri palestinieni reţinuţi de Israel.

Odată ce armistiţiul temporar va începe, propunerea este ca Hamas şi Israel să înceapă negocierile pentru un armistiţiu permanent care să includă returnarea ostaticiilor rămaşi.