Orașul Gaza ar putea fi distrus, spune Ministrul Apărării al Israelului

Ministrul israelian al apărării a avertizat, vineri, că orașul Gaza ar putea fi distrus dacă Hamas nu acceptă condițiile Israelului, în contextul în care țara se pregătește pentru o ofensivă extinsă în zonă, potrivit AP.
Sursa foto: Yousef Al Zanoon / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Alexandra-Valentina Dumitru
22 aug. 2025, 10:18, Știri externe

La o zi după ce premierul Benjamin Netanyahu a declarat că va lăsa armata să preia controlul asupra orașului Gaza, ministrul apărării, Israel Katz, a spus că cel mai mare oraș din enclavă s-ar putea „transforma în Rafah și Beit Hanoun”, zone făcute ruine în război.

„Porțile iadului se vor deschide curând deasupra capetelor ucigașilor și violatorilor Hamas din Gaza – până când vor accepta condițiile Israelului pentru încheierea războiului”, a scris Katz într-o postare pe X.

El și-a reiterat cerințele privind încetarea focului: eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea completă a Hamasului. Hamas a declarat că ar elibera prizonierii în schimbul încheierii războiului, dar respinge dezarmarea fără crearea unui stat palestinian.