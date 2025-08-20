Israelul a început primele etape ale asaltului planificat asupra orașului Gaza

Armata israeliană a anunțat miercuri că a intrat în primele faze ale operațiunii asupra orașului Gaza, după confruntări cu Hamas, și că deține deja controlul asupra zonelor de la periferie.

Israelul a lansat miercuri primele etape ale ofensivei sale planificate împotriva orașului Gaza, a declarat purtătorul de cuvânt militar Effie Defrin, citat de Reuters.

Oficialul a precizat că forțele israeliene au intrat în urma unor lupte cu Hamas și că au reușit să își consolideze pozițiile la marginea orașului.

Operațiunea marchează o nouă escaladare a conflictului, în condițiile în care Gaza City este considerată centrul politic și militar al Hamas.

Până în prezent, armata israeliană nu a oferit detalii despre durata sau amploarea planului militar, dar a subliniat că obiectivul este slăbirea structurilor de comandă și a capacităților de luptă ale Hamas.