Israelul mobilizează zeci de mii de rezerviști pentru atacul preconizat asupra orașului Gaza / Speranțe timide pentru un armistițiu ce să oprescă viitorul atac

Mobilizarea arată că Israelul continuă să-și pună în aplicare planul de a prelua controlul asupra celui mai mare centru urban din Gaza, în ciuda criticilor internaționale privind o operațiune care ar putea forța strămutarea unui număr și mai mare de palestinieni, relatează Reuters.

Însă un oficial militar a declarat reporterilor că soldații din rezervă nu se vor prezenta la datorie până în septembrie, o măsură care le oferă mediatorilor ceva timp pentru a reduce diferențele dintre gruparea teroristă palestiniană Hamas și Israel în ceea ce privește condițiile de încetare a focului.

Oficialul a afirmat că, în cadrul planificării unei noi ofensive în Gaza, vor fi cinci divizii care vor opera în enclavă, dar că majoritatea rezerviștilor nu vor fi chemați să lupte în orașul Gaza.

„Vom intra într-o nouă fază de luptă, o operațiune graduală, precisă și țintită în și în jurul orașului Gaza, care servește în prezent ca principal bastion militar și administrativ al Hamas”, a declarat oficialul.

Cabinetul de securitate al Israelului, prezidat de premierul Benjamin Netanyahu, a aprobat luna aceasta un plan de extindere a campaniei în Gaza, cu scopul de a cuceri orașul Gaza.

Mulți dintre cei mai apropiați aliați ai Israelului au îndemnat guvernul să reconsidere această decizie, dar Netanyahu este presat de unii membri de extremă dreapta ai coaliției sale să respingă un armistițiu temporar, să continue războiul și să urmărească anexarea Gazei.

Războiul actual a început pe 7 octombrie 2023, când teroriști înarmați conduși de Hamas au atacat comunitățile din sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, în principal civili, și luând 251 de ostatici, inclusiv copii, în Gaza.

Peste 62.000 de palestinieni au fost uciși în campania Israelului, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Gaza, care nu precizează câți dintre aceștia erau militanți.

Speranțe pentru un acord ce să oprescă ofensiva

Hamas a acceptat propunerea mediatorilor arabi pentru un armistițiu de 60 de zile, care ar implica eliberarea unor ostatici și a prizonierilor palestinieni din Israel.

Guvernul israelian, care a declarat că toți cei 50 de ostatici rămași trebuie eliberați imediat, studiază propunerea. Autoritățile israeliene cred că 20 de ostatici sunt încă în viață.