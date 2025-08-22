Oficialii danezi refuză pacienții din Gaza, în timp ce medicii insistă să-i trateze

Aproape 900 de medici și 450 de infirmieri danezi au semnat petiții prin care solicită primirea pacienților palestinieni evacuați din Fâșia Gaza, majoritatea copii grav bolnavi sau răniți în bombardamentele israeliene. Li s-au alăturat organizații nonguvernamentale, Societatea Daneză de Pediatrie și șase foști miniștri de externe, de dreapta și de stânga.

„Avem experiența și capacitatea să tratăm acești oameni, așa cum am făcut în cazul victimelor din Libia și Ucraina”, a explicat Anders Kühnau, președintele Asociației Regiunilor Daneze, care reprezintă sistemul spitalicesc național, citat vineri de Le Monde.

Danemarca invocă riscul reunificărilor familiale

Guvernul condus de social-democrata Mette Frederiksen este, însă, de altă părere: „S-ar putea pune foarte rapid problema reunificării familiale. Nu vom schimba politica noastră migratorie”, a spus premierul într-un interviu pentru presa daneză, precizând că „o parte dintre palestinienii veniți de mult timp în Danemarca s-au integrat, dar prea mulți au avut un impact grav asupra societății noastre”.

Și ministrul de externe, Lars Løkke Rasmussen, a invocat precedentul din 1992, când 321 de palestinieni apatrizi au primit permis de ședere, amintind că „odată cu reunificările familiale, mai mult de jumătate dintre cei veniți au trăit din ajutoare sociale, iar 204 au fost condamnați, inclusiv la pedepse cu închisoarea”.

Primirea pacienților palestinieni, „un risc pentru securitate”

Istoricul Claus Bryld, profesor emerit la Universitatea Roskilde, consideră argumentul „imoral și rasist”: „Este de neacceptat faptul că niște copii nu primesc ajutor astăzi din cauza comportamentului unor refugiați de acum 30 de ani”.

În sprijinul poziției guvernului a fost invocată și o evaluare a serviciilor de informații daneze, potrivit căreia primirea pacienților palestinieni ar reprezenta „un risc pentru securitate”. Fostul șef al informațiilor, Frank Jensen, contestă însă această analiză și atrage atenția că pacienții evacuați trec deja printr-un control de securitate realizat de autoritățile israeliene înainte de a părăsi Gaza: „Guvernul israelian verifică deja securitatea persoanelor evacuate”.

România, printre țările care au tratat copiii palestinieni

De la începutul războiului, 223 de pacienți palestinieni și 503 aparținători au fost transferați în 11 state membre UE, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Italia a preluat cei mai mulți – 181, urmată de Franța. Invocând politica sa migratorie strictă și argumente de securitate, Danemarca rămâne printre puținele state europene care nu au primit pacienți din această zonă a lumii măcinată de conflict.

Până la sfârșitul lunii februarie 2025, peste 6.200 de pacienți, majoritatea copii, au fost evacuați din Gaza, în misiuni medicale complexe realizate cu sprijinul mai multor state membre.

Printre țările europene care a oferit sprijin vital pacienților palestinieni evacuați din Gaza se numără și România. Potrivit OMS, începând cu toamna lui 2024, România a coordonat unele dintre cele mai complexe misiuni de evacuare medicală, în colaborare cu agențiile internaționale. Zborurile au adus la București pacienți grav bolnavi, în special copii, împreună cu familiile lor, care au primit tratament specializat în spitalele românești și sprijin pentru integrare, inclusiv cursuri de limbă și acces la educație.