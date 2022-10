COMENTARIU Sorin Avram: Aici Radio USR! Atenţie la ”Trenul fără naş” al grupului ”Iris”!

”Aici Radio USR! Urmează formaţia vocal-instrumentală <Roşu şi Negru> cu piesa <Pseudofabula>. Această producţie a fost realizată în condiţii social-politice care nu permiteau libertatea de creaţie şi de exprimare. Audiţie plăcută. Scuze, audiţie vigilentă. <Într-o nu ştiu care seară/ Într-o nu ştiu care vară/ Într-un nu ştiu care sat/ Sub un nu ştiu care pat/ Sub un nu ştiu care pat/ Mititel cât un cercel/ Stă pitit un şoricel/ Tremurând bietul de el/ Fiindc-aflase dintr-o carte/ Fiindc-aflase dintr-o carte>”. Ce aflase dintr-o carte? Aflase că nouă senatori USR au o iniţiativă legislativă de modificare şi completare a Legii Audiovizualului, care ”urmăreşte doar să atragă atenţia asupra contextului în care au fost create producţiile audiovizuale realizate în condiţii social-politice care nu permiteau libertatea de creaţie şi de exprimare. Propunerea legislativă nu urmăreşte sub nicio formă să restricţioneze sau să interzică aceste producţii audiovizuale”.

Iniţiativa legislativă a USR a pornit la drum în decembrie 2021, cu puţin înainte ca Moş Crăciun să le pună membrilor USR sub pom şi alte idei de mare senzaţie, cu ajutorul cărora societatea românească să cunoască o înflorire fără precedent. Conform minţilor luminate (de instalaţia de pom de Crăciun) ale celor de la USR, ”propunerea legislativă vizează producţiile audiovizuale (programele) realizate în perioadele totalitare, în special filmele sau teatrele radiofonice (dar nu numai, pot să fie înregistrări din Cenaclul Flacăra, de exemplu) şi în special în perioada comunistă”.

Propunerea legislativă se află încă pe drum, aceasta făcând mai multe halte pe la diferite comitete şi comiţii, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Consiliul Economic şi social a dat aviz nefavorabil, acesta considerând că prevederile, ”dincolo de faptul că nu au nicio bază legală, sunt de natură să cenzureze dreptul la informare şi accesul la cultură al generaţiilor tinere; iniţiativa legislativă nu este susţinută de o argumentaţie pertinentă (...)”.

Consiliul Legislativ a dat aviz pozitiv, însă a avut de făcut vreo şase obiecţii consistente şi următoarea subliniere: ”Menţionăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate”.

Cât priveşte Guvernul, acesta are şapte propuneri şi observaţii, una dintre acestea fiind următoarea: ”Referitor la sintagma <perioadă în care libertatea de exprimare nu era garantată>, facem precizarea că art. 28 al Constituţiei din 1965 prevedea că <cetăţenilor Republicii Socialiste România li se garantează libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, a 3 mitingurilor şi a demonstraţiilor>. Norme similare erau prevăzute şi în Constituţia din 1952. Prin urmare, sugerăm reformularea sintagmei respective”.

În punctele de vedere ale diferitelor comitete şi comiţii se vorbeşte destul de des despre lipsa de claritate şi previzibilitate.

Toate aceste observaţii dovedesc să cei nouă senatori USR sunt slab pregătiţi şi că au vrut să se bage în seamă cu orice preţ. Chiar cu preţul de a se umple de ridicol.

USR doreşte introducerea obligativităţii ca în programele de radio, înainte ca în emisie să intre o piesă care a scos capul în lume în timpul regimului comunist, o voce să spună: ”Această producţie a fost realizată în condiţii social-politice care nu permiteau libertatea de creaţie şi de exprimare”.

”Aici Radio USR! Urmează formaţia vocal-instrumentală <Iris> cu piesa <Trenul fără naş>. Această producţie a fost realizată în condiţii social-politice care nu permiteau libertatea de creaţie şi de exprimare. Audiţie plăcută. Scuze, audiţie vigilentă. <Hei, hei, naşule,/ Dă-te dumneata-ntr-o haltă jos/ Noi vrem liber tren/ Trenul nostru e un tren frumos!/ Drumul veşnic ne e rostul,/ Treacă zile, treacă ani,/ Ăsta este trenul nostru,/ Trenul celor fără bani!”.

După minţile luminate (de instalaţia de pom de Crăciun) ale celor de la USR, şoricelul grupului ”Roşu şi Negru” şi ”Trenul fără naş” al celor de la ”Iris” reprezintă un adevărat pericol pentru tineretul patriei. Tineret, care în afară de radio şi tv, acolo unde s-a gândit USR să umble cu reglementările, parcă nu ar avea ”n” canale de informare sau, după caz, de dezinformare.

Se apropie Crăciunul şi să vedem ce idei le mai pune Moşul sub pom celor de la USR. În pom ar avea ce pune iniţiatorii propunerii de modificare a Legii Audiovizualului: hârtiile pe care le-au trimis pe traseul legislativ şi pe care ar trebui să le strângă, să le bage în tocător pentru a le face fâşii, să le coloreze şi să le folosească în loc de beteală. Şi parcă am văzut şi globuri imprimate cu şoricei şi cu trenuri. Trenuri, evident, fără naşi.

Pentru a-i lecui de făcut prostii, Moş Crăciun ar trebui să le ofere o licenţă radio celor de la USR, cu obligativitatea ca grila de programe să conţină numai muzică românească apărută în perioada 1947 - 1989. ”Aici Radio USR! Această producţie a fost realizată în condiţii social-politice care nu permiteau libertatea de creaţie şi de exprimare”. Şi tot aşa, de 1.000 de ori pe zi şi pe noapte, până se vor sătura useriştii să mai umble cu stupizenii.