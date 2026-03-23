O dronă a explodat în Lituania. Se pare că obiectul a venit din Belarus

O dronă a explodat într-o localitate din Lituania. Se pare că drona a venit din Belarus.
Sursa foto: Live Ukraine/ Telegram
Petru Mazilu
23 mart. 2026, 21:46, Știri externe

Publicația lituaniană LRT a anunțat că o dronă neidentificată a ajuns în noaptea de duminică spre luni în Lituania. Sursa menționată a mai spus că drona a explodat în satul Laviškės.

„Potrivit Forțelor Armate Lituaniene, datele preliminare indică faptul că un obiect (probabil o dronă) a trecut granița lituaniană aseară și s-a prăbușit în districtul Varėna, lângă lacul Laviškės”, a declarat Centrul Național de Gestionare a Crizelor într-un comunicat.

Se pare că drona a intrat în Lituania venind din Belarus. Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

