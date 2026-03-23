Zelenski avertizează: Informațiile serviciilor secrete indică faptul că Rusia pregătește un nou atac de amploare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni, în discursul său de seară, că serviciile de informații ucrainene consideră că forțele ruse pregătesc un nou atac de amploare, iminent, asupra țării.

„Vă rugăm să fiți atenți la alertele de raid aerian de astăzi. Serviciile de informații indică faptul că Rusia ar putea pregăti un atac masiv. Ordinele relevante pentru apărarea aeriană au fost deja emise”, a spus Zelenski în discursul său video de luni seara, publicat pe rețelele sociale.

Liderul de la Kiev a sugerat că un astfel de atac de amploare ar putea avea loc luni, fără a oferi însă detalii suplimentare cu privire la intervalul de timp sau la posibilele ținte.

Tot luni, Zelenski a anunțat că Rusia are planuri de extindere a infrastructurii militare pentru drone, inclusiv în Belarus și în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație.

„Avem informații clare că Rusia intenționează să desfășoare în continuare stații de control terestre pentru drone cu rază lungă de acțiune în teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, precum și patru stații în Belarus. Vom răspunde în consecință”, a scris Zelenski într-o postare.

Marile orașe din Ucraina sunt vizate în mod repetat de atacurile lansate de Rusia. Recent, Odesa a fost atacată masiv de dronele rusești, iar un alt atac asupra infrastructurii energetice din regiunea Zaporijie, care a avut loc săptămâna trecută, a lăsat fără curent peste 38.000 de gospodării.