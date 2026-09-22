Un strop de ”La dolce vita” ca în Italia, într-un complex rezidențial din nordul Bucureștiului 

Românii au o afinitate aparte față de Italia și produsele Made in Italy, iar atunci când simt dorul de ”La Dolce Vita” și nu e chiar la îndemână un zbor până la Roma, apreciază existența retailerilor care vin cu soluții și produse de înaltă calitate, chiar aici în România. Pentru că o bucată de Parmigiano Reggiano DOP, o burrata proaspătă sau un ulei de măsline extravirgin din Sicilia, sunt must have pentru un client cunoscător care vrea să reconstituie atmosfera de la o trattoria italiană chiar la el acasă și care este dispus să plătească pentru autenticitate, revenind, săptămână de săptămână, la retailerul său alimentar de încredere, care se află chiar în inima comunității în care locuiește.

Găsirea unui astfel de public a fost, pentru piața românească, o provocare de peste două decenii. Iar cartierele rezidențiale periurbane au fost, multă vreme, considerate teren nepotrivit pentru astfel de concepte. Prea puțini rezidenți, prea puțină diversitate culturală, prea puțină expunere internațională. Această convingere a început să se erodeze în ultimii ani, iar deschiderea Supermercato Italia UNO în Cosmopolis, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, este una dintre cele mai clare dovezi ale schimbării.

Trei decenii de specializare și un magazin ales cu atenție

Marius Catrinoiu are aproape 30 de ani de activitate în domeniul produselor italiene. Este un profil rar în retailul românesc. Nu vorbim despre un antreprenor care a testat mai multe categorii în căutarea celei mai profitabile, ci despre un specialist care cunoaște producătorii, regiunile, denumirile de origine controlată, diferențele subtile dintre două tipuri aparent identice de mozzarella. Iar alegerea Cosmopolis pentru extinderea rețelei sale a fost, spune el, o decizie strategică.

Ce l-a convins a fost profilul comunității: o populație tânără, dinamică, cu multe familii, oameni care călătoresc, care au fost în Italia și care își doresc produse autentice, nu doar variante inspirate din bucătăria italiană. Iar deschiderea magazinului a validat, în doar câteva luni, această intuiție.

Clienții fideli și ce îi aduce constant în magazin

Clientela este surprinzător de diversă, de la familii tinere din comunitate, persoane care au locuit sau au lucrat în Italia, până la Italieni stabiliți în România. Iar, alături de aceștia, foarte mulți oameni care, pur și simplu, vor să mănânce mai bine. Ceea ce îi aduce nu este, în primul rând, un produs anume, ci încrederea că atunci când cumpără un Parmigiano Reggiano, un prosciutto sau chiar un detergent italian, primesc exact ce ar fi găsit într-un magazin din Italia.

Peste această componentă tranzacțională se așază o dimensiune educativă. Echipa magazinului explică diferențele dintre produse, recomandă combinații, povestește despre producători și despre regiunile din care provin, iar clienții pleacă, adesea, cu un produs nou pe care nu îl aveau pe listă, dar pe care îl descoperă la recomandare. Revenirea, câteva zile mai târziu, cu comentariul „nu mă așteptam să fie atât de bun”, este ritualul care confirmă că educația gastronomică funcționează.

Cumpărături dese și coșuri de weekend

Comportamentul de cumpărare în comunitate combină două tipare distincte. Foarte mulți rezidenți trec zilnic după pâine proaspătă, fructe și legume, mezeluri feliate, brânzeturi sau ceva pregătit pentru cină. Faptul că magazinul este la câteva minute de casă îi face să cumpere exact cât au nevoie, fără să facă stocuri săptămânale. În weekend, imaginea se schimbă. Coșurile devin mari, pentru mesele în familie sau întâlnirile cu prietenii. Această dublă utilizare este unul dintre semnele că magazinul de proximitate bine aprovizionat răspunde, simultan, nevoilor de zi cu zi și cumpărăturilor importante.

„Cosmopolis ni s-a părut locul ideal. Este o comunitate tânără, dinamică, cu foarte multe familii, oameni care călătoresc, care au fost în Italia și care își doresc produse autentice. Mulți dintre clienți ne spun că nu mai trebuie să plece până în oraș pentru a găsi produsele pe care le cumpărau din Italia și că magazinul a devenit parte din rutina lor zilnică. Pentru noi, acesta este cel mai frumos compliment”, spune Marius Catrinoiu, Administrator Supermercato Italia UNO.

Ce spune despre piață apariția unor astfel de operatori

Prezența unui specialist cu trei decenii de experiență în gastronomia italiană, care alege un cartier rezidențial din nordul Capitalei pentru extinderea rețelei, este un indicator pe care nu îl poți ignora. Cosmopolis a depășit, în mod evident, pragul la care astfel de operatori nu ar fi luat în calcul o astfel de locație. Iar această tranziție, dintr-un cartier rezidențial într-o destinație gastronomică, spune ceva mai general despre direcția în care se mișcă piața rezidențială periurbană din România.

„Cumpărătorul din 2026 nu mai caută doar mai ieftin sau mai mare, ci un stil de viață complet. Caută educație pentru copii în apropiere, restaurante bune, magazine specializate, servicii, sport, comunitate. Iar Cosmopolis oferă exact acest ecosistem. Prezența Supermercato Italia UNO este o confirmare că comunitatea a ajuns la un nivel de maturitate în care operatori de specialitate din vârful pieței își găsesc, aici, publicul potrivit”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Pentru cumpărătorul care intră astăzi într-o locuință din Cosmopolis Evolia, accesul zilnic la un astfel de magazin este parte din pachetul complet al cartierului.