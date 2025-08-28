1,2 milioane de oameni afectaţi de inundaţii în Pakistan. Aproape 250.000 au părăsit locuinţele

Echipele de salvare s-au grăbit joi să ajungă la familiile blocate în provincia Punjab din estul Pakistanului, după ce trei râuri importante şi-au ieşit din matcă din cauza ploilor torenţiale şi a eliberării de apă din barajele care au depăşit capacitatea din India vecină.

Cel puţin 15 persoane au murit cu o zi înainte în districtul Gujranwala şi satele învecinate, potrivit poliţiei. Meteorologii au anunţat ploi suplimentare vineri, după o pauză de două zile, care ar putea continua şi săptămâna viitoare.

Ministrul provincial Marriyum Aurangzeb a declarat că inundaţiile au afectat 1.432 de sate situate de-a lungul râurilor Ravi, Sutlej şi Chenab, impactând aproximativ 1,2 milioane de oameni şi forţând aproape 248.000 să-şi părăsească locuinţele.

În zonele afectate au fost amenajate aproape 700 de centre de ajutor şi 265 de tabere medicale, iar proviziile alimentare şi alte produse esenţiale sunt livrate constant către victime.

De la sfârşitul lunii iunie, inundaţiile au ucis peste 800 de persoane în Pakistan.

În regiunea Jammu din Kashmirul controlat de India, ploile din august, unele dintre cele mai puternice din ultimele decenii, au provocat inundaţii şi alunecări de teren, afectând şi două rute de pelerinaj hinduşti din zonele Himalayei. Casele au fost inundate, drumurile şi podurile distruse, iar autorităţile indiene au evacuat mii de persoane. Cel puţin 115 oameni au murit şi numeroşi alţii au fost răniţi.

În Pakistan, este pentru prima dată în 38 de ani când râurile Ravi, Sutlej şi Chenab se află simultan în stare de inundaţie, ceea ce a forţat salvatorii să intensifice operaţiunile în mai multe districte, conform departamentului provincial de irigaţii.

În provincia Punjab, evacuările în masă au început mai devreme în această săptămână, după ce ploile musonice mai abundente decât de obicei şi eliberarea de apă din barajele indiene au provocat inundaţii rapide în zonele de frontieră joase.

Într-un comunicat, ministrul-şef al provinciei, Maryam Nawaz Sharif, a creditat „evacuările efectuate la timp” pentru salvarea de vieţi. Ea a spus că pregătirile anticipate şi demolarea construcţiilor ilegale de-a lungul cursurilor de apă au contribuit la prevenirea unor victime pe scară largă în ceea ce oficialii descriu drept cea mai gravă urgenţă de inundaţii din decenii.