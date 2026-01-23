Prima pagină » Știri externe » Absurd în SUA: Momentul în care un băiat de 5 ani și o fată de 15 ani sunt reținuți de agenții de la Imigrări

Un fenomen pe cât de absurd, pe atât de frecvent se întâmplă în SUA, țară care a devenit obsedată de imigranții ilegali. Agenți ai Biroului de Imigrări arestează copii pe stradă și-i interoghează despre statutul lor în SUA. Sunt cu acte sau fără acte? Problema este că aceste „rețineri” sunt de o brutalitate fără seamăn.
23 ian. 2026

Doi copii au fost reținuți marți de agenții Immigration and Customs Enforcement (ICE) în Minnesota, statul american pentru care asemenea episoade nu sunt o raritate.

O fată de 15 ani a fost reținută de agenții ICE în timp ce aceasta se ducea la școală. Potrivit CBS News, ea a fost scoasă cu brutalitate din mașină, culcată la pământ și reținută.

În după-amiaza aceleiași zile, Liam Ramos, în vârstă de 5 ani, a fost luat împerună cu tatăl său în timp ce se aflau în curtea lor. Tocmai se întprseseră de la grădiniță.

„De ce să rețină un copil de 5 ani?”

Oficialii școlii spun că tatăl l-a folosit pe Liam ca să bată la ușile oamenilor și să vadă dacă e cineva în casă.

„De ce să rețină un copil de 5 ani? Nu puteți să-mi spuneți că acest copil va fi clasificat drept infractor violent”, a spus superintendentul Zena Stenvik.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat ulterior că, în cazul copilului, acesta nu a fost vizat de ICE, dar că tatăl copilului a fost cel care a fugit când a văzut agenții ICE.

Aceștia spun că tatăl său a fugit de agenții federali când aceștia s-au apropiat de vehiculul său, lăsându-l pe copil.

Absurditatea absurdității

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că tatăl, pe care l-au descris ca fiind un imigrant ilegal din Ecuador, a fost ulterior reținut, în timp ce alți ofițeri ICE au rămas cu copilul.

Reprezentanții școlii spun că a fost acolo un adult care s-a oferit să-l ia pe copil, dar ICE nu a permis acest lucru.

Oficialii federali au declarat joi că băiatul și tatăl său se află împreună la un centru de procesare a cererilor de imigrare din Dilley, Texas.

Mai mulți copii, reținuți

Acum două săptămâni, o elevă de 10 ani, în clasa a patra, a fost luată de agenți ICE în drum spre școala primară împreună cu mama ei.

În timpul arestării, copilul și-a sunat tatăl la telefon pentru a-i spune că agenții ICE o aduc la școală. Tatăl a venit apoi la școală și a aflat că atât fiica sa, cât și soția sa fuseseră luate.

Oficialii școlii spun că părinții și copiii lor sunt ținuți într-un centru de detenție din Texas.

Aceștia spun că familia lui Liam Ramos respectă parametrii legali americani și are o cerere activă de azil, fără niciun ordin de deportare.

Școala cere implicarea comunității

La școală, nimeni nu știe ce s-a întâmplat, dar reprezentanții instituției cer comunității să se implice, pentru că tot mai mulți elevi sunt reținuți pe drumul spre sau dinspre școală.

„Vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul dumneavoastră din Congres pentru a solicita o rezoluție imediată și pașnică a acestei ocupații”, a declarat Stenvik.

Cu tot scandalul, agenții ICE nu se lasă

„Vă rugăm să ne ajutați pe noi și pe alte școli să fim din nou un loc sigur, unde toți își au locul și toți reușesc.”

Districtul are, de asemenea, un avocat specializat în imigrare care să ajute la găsirea unei modalități de a-i readuce pe elevi în Minnesota.

Între timp, oficialii districtului spun că ICE continuă să se ia de școlile lor – ținând copiii, părinții și personalul în alertă.

