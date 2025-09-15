Acuzație gravă: Israelul încearcă să facă Gaza de „nelocuit”

Israelul încearcă să facă Gaza „nelocuibilă” pentru ca ulterior„să-și deplaseze populația”, a declarat șeicul Tamim Bin Hamad Al Thani, Emirul Qatarului, potrivit Al Jazeera.

De asemenea, Emirul Qatarului a susținut că delegațiile israeliene nu mai sunt binevenite la Doha după atacul IDF asupra reprezentanților Hamas.

„Dacă Israelul vrea să asasineze conducerea politică a Hamas, atunci de ce negociază cu aceasta? Și dacă vrea să negocieze eliberarea ostaticilor, atunci de ce să-i asasineze pe toți cei care ar putea purta negocieri? Cum putem primi delegații israeliene în țara noastră pentru negocieri, când cei care au trimis aceste delegații complotează să bombardeze această țară?”, a spus șeicul.

El a adăugat că atacul israelian de săptămâna trecută a avut loc într-un cartier rezidențial care „include școli și misiuni diplomatice”.