Aderarea Ucrainei la UE, împiedicată de veto-ul Ungariei. Consiliului European caută alternative

Vestea vine înaintea summitului informal al UE de la Copenhaga din 1 octombrie, unde liderii vor discuta potențialele reforme ale procesului decizional unanim al blocului pentru admiterea de noi membri, scrie The Kyiv Independent.

Ungaria, sub conducerea prim-ministrului Viktor Orban, unul dintre puținii lideri europeni care au menținut relații strânse cu Moscova de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, s-a opus în mod constant aderării Ucrainei și a blocat deciziile în acest sens.

Veto-ul Ungariei

Deoarece cererea de aderare a Ucrainei este asociată cu cea a Moldovei, veto-ul Ungariei a blocat și eforturile Chișinăului de a adera la UE.

Costa propune o schimbare în modul în care sunt gestionate negocierile de aderare, permițând deschiderea „grupurilor” de negociere – capitole juridice și politice cheie în procesul de aderare – să fie aprobate cu majoritate calificată, în loc să se solicite un consens deplin, potrivit surselor Politico.

Deși închiderea finală a acestor grupuri ar necesita în continuare un acord unanim, reforma ar permite Ucrainei și Moldovei să continue progresele în materie de reforme UE, în ciuda opoziției unor state membre individuale.

Costa ar fi discutat propunerea cu mai mulți lideri ai UE în timpul unei recente vizite diplomatice în capitalele europene și în marja Adunării Generale a ONU de la New York, a raportat mass-media.

Aderarea Ucrainei și Moldovei

Comisia Europeană a recomandat lansarea negocierilor de aderare cu Ucraina și Moldova în noiembrie 2023, iar Consiliul European a aprobat această recomandare o lună mai târziu.

Procesul de aderare la UE împarte legislația UE în șase „grupuri de negociere” tematice, fiecare grupând capitolele conexe cu care țările candidate trebuie să se alinieze.

Ucraina a lansat oficial negocierile de aderare la UE în iunie 2024, dar niciunul dintre cele șase grupuri nu a fost încă deschis.

În mai, Kievul a anunțat că a finalizat toate procedurile interne pentru lansarea primului grup, iar Zelenski a declarat în ianuarie că „obiectivul ambițios” al Ucrainei era să deschidă aproape toate grupurile de negociere până la sfârșitul anului 2025.

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a sosit luni în Ucraina, în timp ce țara încheie procesul de evaluare legislativă, un pas cheie în promovarea candidaturii sale la aderarea la UE.