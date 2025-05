Administrația Trump impune noi restricții jurnaliștilor la Pentagon

Noile reguli intră în vigoare imediat și interzic accesul jurnaliștilor acreditați în majoritatea spațiilor din sediul Departamentului Apărării, fără o aprobare oficială și escortă. Potrivit unui memorandum emis de Pete Hegseth, măsura are ca scop protejarea informațiilor clasificate și a securității operaționale, pentru a evita riscuri care ar putea pune în pericol viețile militarilor americani.

Hegseth a susținut că deși instituția rămâne angajată față de transparență, asigurarea securității informaționale rămâne o prioritate absolută. Asociația Presei de la Pentagon, care reprezintă jurnaliștii ce acoperă activitatea militară a SUA, a reacționat ferm, susținând că noile reglementări echivalează cu o restrângere nejustificată a libertății presei.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, administrația a adoptat o serie de măsuri menite să combată scurgerile de informații, printre care anchete interne care au dus la suspendarea unor oficiali, și introducerea testării cu detectorul de minciuni în rândul personalului din securitate națională. Totodată, instituții de presă precum The New York Times sau CNN au fost înlocuite în spațiile de birouri din Pentagon de publicații percepute ca fiind favorabile administrației, precum Breitbart și One America News Network.