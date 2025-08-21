Planul Pentagonului pentru o flotă de drone împotriva Chinei s-a blocat. Ucraina a reușit cu modele simple și ieftine

Ambiția SUA de a desfășura o flotă de drone maritime autonome care să descurajeze China în Strâmtoarea Taiwan întâmpină obstacole majore. Cele mai recente teste au evidențiat defecțiuni software grave și incidente spectaculoase. Într-un exercițiu naval desfășurat în iulie, în largul Californiei, o navă-drone s-a oprit brusc, iar alta a lovit în plin tribordul ambarcațiunii staționate, sărind peste punte și prăbușindu-se înapoi în apă, potrivit Reuters.

Între contracte suspendate și lideri demiși

„Aceste sisteme vor juca un rol critic în viitorul războiului naval”, a declarat amiralul interimar Jim Kilby, încercând să transmită încredere în proiect. Dar nu toți responsabilii militari împărtășesc acest optimism: „Am senzația că acest program va suferi multe schimbări”, a avertizat un fost înalt oficial al Pentagonului, Colin Carroll.

Problemele tehnice se împletesc cu turbulențe interne. După incidentul din iulie 2025, Pentagonul a suspendat pe termen nelimitat un contract de aproape 20 de milioane de dolari cu L3Harris, companie americană de apărare care furnizează software de comandă și control pentru nave-drone autonome. În paralel, Marina l-a demis pe liderul unității de achiziții pentru drone, contraamiralul Kevin Smith, după ce Inspectorul General Naval a confirmat o plângere împotriva sa, ceea ce a dus la pierderea încrederii comandamentului.

Succesul Ucrainei cu drone low-cost

În timp ce Ucraina a reușit să neutralizeze nave rusești cu drone maritime simple, ieftine și controlate de la distanță, Pentagonul urmărește un obiectiv mai ambițios: roiuri de nave complet autonome, capabile să opereze fără comandă umană. Costul se ridică la milioane de dolari pentru fiecare ambarcațiune.

Experții militari consideră că nu e doar vina tehnologiei, ci și a ritmului de lucru tradițional al Marinei: Marina este un sistem obișnuit să construiască nave uriașe, cu decizii care durează ani, iar acum i se cere brusc să se miște rapid”.

Pentagonul insistă, însă, că abordarea este „competitivă și graduală”, dar eșecurile repetate pun sub semnul întrebării viitorul unuia dintre cele mai ambițioase programe militare americane.