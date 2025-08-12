Trump vrea înființarea unei Forțe de Reacție Rapidă pentru combaterea agresiunilor în Washington

Un plan de înființare a unei Forțe de Reacție Rapidă în Caz de Tulburări Civile Interne este analizat la Casa Albă, potrivit Washington Post.

Documente ale Pentagonului, citate de publicația menționată indică faptul că această entitate va fi formată din sute de membri ai Gărzii Naționale.

Președintele Trump a anunțat anterior că Departamentul de Poliție din Washington DC va fi plasat sub controlul autorităților federale și că militari ai Gărzii Naționale vor fi desfășurați în Capitală.

Cel mai scăzut nivel de infracționalitate violentă din ultimii 30 de ani

Liderul de la Casa Albă justifică această mișcare prin argumentul că dorește să combată fenomenul infracțional, deși statisticile arată o scădere a infracțiunilor violente din Washington (ba chiar cel mai scăzut nivel, în 2024, din ultimii 30 de ani).

Date furnizate de Departamenul de Poliție din Capitala federală a SUA arată că infracțiunile violente în Washington au scăzut cu 26% în primele luni ale anului 2025, după o scădere de 35% în 2024, în timp ce infracționalitatea a scăzut cu 7%.

Rămâne, într-adevăr, o problemă violența armată.

În 2023, Washingtonul a avut a treia cea mai mare rată de omucideri cu arme de foc în rândul orașelor americane, cu o populație de peste 500.000 de locuitori, arată date ale organizației Everytown for Fun Safety, care cere legi mai restrictive în privința managementului armelor de foc.