Iulian Chifu, despre întâlnirea Trump–Putin: Cel mai important este măsura în care Putin este dispus să facă concesii

Iulian Chifu, analist de politică externă și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate internațională a subliniat, pentru MEDIAFAX, că provocarea ce mai mare a întâlnirii bilaterale de vineri dintre liderii de la Casa Albă și Kremlin este deschiderea lui Vladimir Putin de a face concesii.

„Cel mai important și pentru Trump, dar în primul rând pentru europeni și pentru Ucraina este măsura în care Putin este dispus să facă concesii, să facă pași înapoi, să renunțe la pozițiile maximaliste. În măsura în care poate face un asemenea pas înapoi prin amenințarea cu sancțiuni, taxe inclusiv a celor care îl sprijină, sigur că putem să ne gândim la o posibilă deschidere și relansarea unui proces de negociere”, spune el.

Pretențiile maximaliste ale Kremlinului

Despre pretențiile maximaliste ale Kremlinului, Chifu a susținut că „Rusia vrea multe, inclusiv retragerea NATO la nivelul după reunificarea Germaniei”.

„Sigur că acestea sunt solicitări care sunt non starter. Nu poți să începi nici o negociere de aici. Așa cum pentru Ucraina a discutat despre demilitarizare și denazificare, adică preluarea controlului tutelei Rusiei la Kiev printr-un guvern păpușat, iarăși nu e acceptabilă o asemenea situație”, afirmă Iulian Chifu.

Riscul scoaterii lui Putin din izolare

Acesta a observat și riscurile la care se supun Statele Unite și Occidentul prin organizarea aceste întâlniri.

„În caz contrar, se ridică probleme majore, în primul rând pentru Donald Trump, care face o întâlnire cu Vladimir Putin, scoțându-l din izolare, oferindu-i o tribună, oferindu-i o poziție care e foarte importantă în raport cu propriul public, care deja amestecă poziții din astea anti-război și îi creează o platformă de unde să spună că am negociat cu americanii, dar uite că ucrainenii, băieții răi și europenii, ăia nebunii, cum a spus Medvedev, sunt cei care blochează. Deci asta ar fi o înfrângere majoră pentru toată lumea occidentală”, a susținut Iulian Chifu.

Cu toate acestea, Chifu crede că Putin ar trebui să ofere ceva concret lui Trump pentru a justifica întâlnirea „Eu cred că Putin știe că trebuie să-i oferă ceva lui Trump. Ce îi va pune pe masă, nu știm. Nu știm care-i spațiul lui de mișcare, așa cum nu știm cum se întâmplă lucrurile mai departe”.

Motivația din spatele aceste declarație se arată în declarațiile făcute de oficiali ruși, așa cum spune analistul de politică externă: „Retorica nucleară a lui Medvedev foarte ridicată și certurile online cu Trump, toate chestiunile astea l-au făcut pe Trump să realizeze că s-au depășit niște linii”.

Oprirea atacurilor asupra civililor, punct de plecare

Un posibil punct de plecare ar fi ca Rusia să oprească atacurile continue asupra orașelor civile din Ucraina, însă „nu știm dacă Trump va îmbrățișa o asemenea poziție, va fi convins”.

Despre o eventuală cedare de teritorii, Iulian Chifu spune că „ar putea să creeze un mod de a soluționa de facto, care ar putea fi la un anumit punct și cuantificat”.

„Ori, din punctul ăsta de vedere, nu poți să îl premiezi pe agresor, dându-i o parte de teritorii și riscând eventual ca în viitor, apropo de timp militarizare, să mai au o halcă. Că de fapt, varianta lui Putin cu obiectivele și nivelul de ambiție maximale sunt de tipul stop and go. Nu sunt de a soluționa conflictul. Chiar dacă ar semna un acord de pace, nu există nicio garanție că peste 2-3 ani, după ce își reface resursele financiare și pe cele militare, nu va reveni ca să mai facă un pas înainte, ca să mai altereze încă o bucată de Ucraina”, menționează el.

România și securitatea Mării Negre

În privința României, Chifu a evidențiat importanța apărării intereselor României în orice discuție europeană, în special în ceea ce privește securitatea Mării Negre, însă „cel mai important este ca România să aibă propriile capabilități de apărare solide, să-și refacă instrumentarul și industria de apărare, să fie ca ta oricând să-și apere teritoriul, și, respectiv, să descurajeze orice tip de atac asupra acestui teritoriu”.