SUA își lansează propriul „Amazon” de drone, după exemplul Ucrainei

Armata SUA anunță lansarea, în această toamnă, a unei platforme online „similare Amazonului”, care va permite unităților militare să selecteze aparatură în funcție de preț și performanță, un sistem care evită procesul greoi de achiziție birocratică, potrivit monitorulapărării.ro.

Noua platformă este concepută ca o „expoziție centralizată de produse, asemănătoare Amazonului”, care clasifică și descrie performanța sistemelor aeriene fără pilot.

Oficiali din cadrul armatei Statelor Unite spun că urmăresc de mult simplificarea procesului complicat de achiziție al Pentagonului și consideră că acest sistem va eficientiza mult achizițiile.

Unitățile armatei americane vor putea să compare și să selecteze drone care îndeplinesc anumite criterii operaționale și să le cumpere ca atare.

Opțiunile sunt centralizate, există date standardizate privind performanța și, astfel, Armata va putea livra rapid către comandanți și ofițerii de achiziții a tehnologiei deja dovedite.

Drone ca la piață

De altfel, Statele Unite învață din experiența Ucrainei, care are propria piață de tehnologie de apărare, Brave1Market, lansată la începutul acestui an.

Platforma ucraineană reunește toată tehnologia necesară pe această platformă, iar unitățile militare își achiziționează în funcție de necesar.

Vice-premierul ucrainean pentru Inovație, Mykhailo Fedorov, a descris această platformă drept „un Amazon pentru armată, care va oferi unităților posibilitatea de a achiziționa exact tehnologia de care au nevoie acum pe front” și a adăugat că piața „va ajuta la rezolvarea problemei răspândirii tehnologiilor eficiente, deoarece armata adesea nu cunoaşte instrumentele deja existente pe piaţă care îi poate ajuta să îşi îndeplinească eficient misiunile”.