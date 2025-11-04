Aeroportul din Bruxelles a fost închis din cauza unei drone

Potrivit ziarului Le Soir, aeroportul este complet închis de marți seara, cu puțin înainte de ora 20.00 (ora locală).

Niciun avion nu mai decolează sau aterizează, după ce a fost semnalată prezența unei drone.

„Cu puțin înainte de ora 20.00, a fost semnalată prezența unei drone deasupra teritoriului aeroportului”, a declarat Kurt Verwilligen, purtătorul de cuvânt al Skeyes. Din motive de siguranță, tot traficul aerian a fost temporar întrerupt, a adăugat el, în timp ce mai multe avioane au fost redirecționate, în special către aeroportul din Liège.