Aeroportul din Copenhaga se redeschide după apariția unor drone

Între două și trei drone mari au fost văzute zburând în zona din jurul aeroportului din Copenhaga, potrivit autorităților.

Decolările și aterizările de pe aeroport au fost suspendate timp de aproximativ patru ore.

Într-un comunicat, aeroportul a avertizat asupra întârzierilor și anulărilor și i-a îndemnat pe pasageri să verifice starea zborului lor cu companiile aeriene.

Un purtător de cuvânt al Aeroportului din Copenhaga a confirmat că spațiul aerian de deasupra aeroportului a fost închis în jurul orei locale 20:30 din cauza unor drone neidentificate.

„Niciun avion nu poate decola sau ateriza pe aeroport și, prin urmare, mai multe zboruri sunt deviate către alte aeroporturi”, au precizat aceștia într-un comunicat.

„Poliția investighează cazul și în prezent trebuie să stabilim un calendar pentru redeschidere.”

Site-ul de urmărire a zborurilor Flightradar24 a raportat că cel puțin 35 de zboruri cu destinația Copenhaga au fost deviate ca urmare a închiderii aeroportului.

O dronă a fost observată și în apropierea aeroportului din Oslo luni seară, a confirmat poliția norvegiană pentru agenția de presă locală nrk.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru nrk că au „luat măsuri” pentru a localiza drona și că au mutat tot traficul aerian pe o singură pistă din „motive de siguranță”.