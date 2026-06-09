Ai fi putut ajunge mai repede in Bulgaria, dar România amână lucrarea

Potrivit șefei statului, Europa de Sud-Est suferă de un deficit grav de conectivitate. Este un moment în care schimbările în materie de securitate din regiunea Mării Negre necesită măsuri imediate în domeniul infrastructurii.

Blocarea acestei infrastructuri strategice condamnă Ruse la cozi kilometrice de camioane, potrivit dunavmost.

Președinta Iotova a prezentat construirea noului pod ca un proiect cu o întârziere critică, care trebuie să fie pus urgent la cel mai înalt nivel politic între Sofia și București.

Ea a subliniat că, în ciuda finanțării asigurate pentru studiul pre-proiect, obiectivul nu primește locul necesar în prioritățile europene.

„Nu pot explica de ani de zile, în diversele funcții pe care le-am ocupat, de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve față de construirea acestui pod”, a declarat Iliana Iotova.

Problema se reflectă direct asupra traficului din regiunea Ruse. Structurile locale ale Poliției Rutiere – Ruse sunt nevoite zilnic să regleze fluxul nesfârșit de camioane grele. Progresul diplomatic lipsește.

Lacune în strategia națională

Șefa statului și-a îndreptat atenția critică și asupra cauzelor interne ale lipsei infrastructurii de transport din Balcani. Iotova s-a referit la soarta Coridorului nr. 8. Potrivit acesteia, responsabilitatea pentru întârziere nu trebuie căutată doar în afara granițelor Bulgariei.

„Marea întrebare de ce Coridorul nr. 8 nu este încă o realitate nu ține doar de relațiile interstatale, ci este, de altfel, o chestiune care ține și de politica noastră națională”, a afirmat Iotova.

Președinta a adăugat că regiunea nu este încă conectată în mod eficient nici pe mare, nici prin legături terestre sau feroviare. Acest lucru impune o mobilizare totală la nivel de stat pentru construirea axei Sud-Nord.