Ajutor israelian pentru Gaza ca armă strategică: „E mai ieftin decât o divizie militară”

Într-o schimbare radicală de poziție, ministrul israelian de finanțe Bezalel Smotrich a declarat că Israelul intenționează să aloce 3 miliarde de shekeli (aproximativ 875 de milioane de dolari) pentru ajutor umanitar destinat populației civile din Gaza, dar sub control israelian strict.

„Nu sunt bani pentru ajutor umanitar. Sunt bani pentru a câștiga războiul. Dacă am fi controlat ajutorul umanitar către Gaza, am fi câștigat războiul de mult”, a menționat Smotrich, citat de Times of Israel.

Banii vor fi direcționați prin Fundația Gaza

Fondurile ar urma să fie direcționate către Fundația Umanitară Gaza, cu scopul de a preveni deturnarea ajutoarelor de către Hamas, spune șeful finanțelor israeliene: „Această nebunie jalnică, în care camioanele merg direct la Hamas, trebuie să înceteze”.

Controversata Fundație Gaza, susținută de Israel și SUA, este acuzată că ar transforma distribuția de ajutoare în zone de risc extrem. Medici fără Frontiere a calificat punctele de ajutoare instituie de fundație drept locuri de „ucidere orchestrată”, în timp ce ONU și alte peste 170 de ONG-uri cer desființarea sa imediată. Potrivit unui raport recent al ONU, majoritatea victimelor ucise în timpul căutării de ajutoare au murit în apropierea centrelor operate de Fundația Gaza.

Ajutoarele ar costa mai puțin decât o divizie militară

Smotrich, lider al partidului de extremă dreapta Sionism Religios, a fost până recent un opozant ferm al oricărei forme de ajutor către Gaza. Acum însă, el vede în această strategie o alternativă mai eficientă decât trimiterea de trupe suplimentare: „Va costa mai puțin și valorează mai mult decât o divizie militară în plus în Gaza. Asta ne va aduce victoria și ostaticii înapoi”.

Declarațiile au fost făcute înaintea ședinței decisive, de joi seara, a cabinetului de securitate, în care miniștrii din guvernul Netanyahu, în structură restrânsă, urmează să voteze planul de ocupare completă a Fâșiei Gaza. Smotrich susține planul și cere o decizie „clară și totală” pentru „a ocupa în totalitate Gaza și a învinge militar Hamasul”.

„Finanțarea terorismului e trădare”, spune opoziția

Opoziția critică dur decizia coaliției de guvernare de a aloca fonduri pentru ajutor în Gaza. Benny Gantz, lider al opoziției și fost ministru al apărării, a acuzat guvernul că vrea să redirecționeze miliarde din educație și sănătate pentru a susține Gaza: „Să iei miliarde de shekeli din buzunarele cetățenilor israelieni ca să distribui ajutor locuitorilor din Gaza? Din educația copiilor noștri, locuințe și sănătate?”, a scris Gantz joi pe X.

Deputatul de dreapta Avigdor Liberman a mers și mai departe, spunând că banii s-ar duce direct către Hamas: „Finanțarea terorismului este o trădare a cetățenilor Israelului și a soldaților noștri”.

Președintele american Donald Trump a susținut inițiativa și a anunțat că Israelul va colabora cu SUA pentru înființarea de „centre de distribuție a hranei” în enclavă, administrate de israelieni.