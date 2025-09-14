Alegeri locale în cel mai populat land din Germania. Partidul cancelarului Merz câștigă în Renania de Nord-Westfalia; AfD și-a triplat scorul

Potrivit primelor exit-poll-uri, Uniunea Creștin-Democrată (CDU) obține 34,2% în landul Renania de Nord-Westfalia (minus 0,1% față de 2020), Partidul Social Democrat (SPD) ajunge la 22,6% (minus 1,7%), Alternativa pentru Germania (AfD) devine a treia forță politică, cu 16,4% (plus 11,3%). Alianţa ’90/Verzii scad la 11,7% (minus 8,3%). Partidul Stângii (Die Linke) urcă la 5,4% (plus 1,6%), iar Partidul Liber-Democrat (FDP) obține doar 3,4% (minus 2,2%).

Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), s-a declarat îngrijorat de câștigurile semnificative ale AfD la alegerile locale din cel mai populat land german.

„Acest rezultat trebuie să ne dea de gândit, nu ne poate lăsa să dormim liniștiți. Nici măcar partidul meu, care a câștigat atât de clar aceste alegeri”, a spus Wüst, conform Der Spiegel.

Liderul AfD, Tino Chrupalla, a descris rezultatul ca pe un succes: „Primele prognoze arată că AfD și-a triplat voturile la alegerile locale din NRW. Este un mare succes. Suntem un partid popular și avem o mare responsabilitate pentru Germania”, a scris el pe X.

Aceste alegeri locale reprezintă primul test pentru coaliția fragilă dintre conservatorii lui Merz și social-democrați, criticată pentru lipsa de soluții în fața stagnării economice și a temerilor legate de migrație.

AfD, care vizează extinderea bazei electorale dincolo de fiefurile estice, e la 25% în sondajele naționale, la egalitate cu CDU, potrivit un sondaj INSA.

AfD a devenit în februarie al doilea cel mai mare partid la nivel federal și a fost susținut public de miliardarul Elon Musk.

În mai, serviciul german de informații interne a clasificat AfD drept „organizație de extremă dreapta”, însă decizia a fost suspendată până la soluționarea apelului în instanță.