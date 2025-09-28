Alegeri Republica Moldova. Președinta Maia Sandu: Am votat pentru un Parlament care respectă cetățenii

„Am votat pentru un Parlament care respectă Republica Moldova și cetățenii săi, un Parlament cu care vom construi Moldova europeană. Dragi cetățeni, invit pe toți să mergeți la vot. Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie și avem nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi. Voi o puteți salva cu votul vostru”, a declarat șeful statului vecin.

Maia Sandu a acuzat implicarea masivă a Rusiei în scrutin, susținând că la adresa Republicii Moldova s-au folosit „diferite metode, începând de la încercări de cumpărare a voturilor” și că „s-au cheltuit sute de milioane de euro”.

„Am văzut cu toții cum au fost moldoveni instruiți pentru a produce și a distribui materiale și toate aceste lucruri pentru ca Rusia să poată prelua puterea la Chișinău”, a mai afirmat ea.

În intervenție, președintele i-a îndemnat pe alegători să reziste tentațiilor: „Haideți să arătăm lumii că Republica Moldova nu este doar o țară mică, ci și o țară cu oameni care nu își vând țara nici pentru 400 de lei, nici pentru 400 de euro. Haideți să nu permitem ca hoții și trădătorii să ne vândă viitorul”.

„Republica Moldova este o țară mică, dar voinică. Mergem înainte, în pace, spre viitorul nostru european”

Maia Sandu a mai subliniat că, deși alte țări democratice au instituții mai solide și o experiență mai îndelungată, responsabilitatea păstrării democrației în Republica Moldova este exclusiv în mâinile cetățenilor săi.

„Astăzi, democrația din Republica Moldova este doar în mâinile moldovenilor. Doar ei pot proteja democrația și pacea viitorului Republicii Moldova”, a afirmat președintele.

Ea a făcut apel la cetățenii din diaspora și la cei care nu și-au făcut timp până acum să participe la vot, adăugând că „mâine ar putea fi prea târziu”.

Totodată, Maia Sandu a subliniat sprijinul Uniunii Europene și al altor parteneri internaționali pentru alegeri libere și corecte: „UE și comunitatea internațională urmăresc cu atenție scrutinul din Republica Moldova. Este important ca vocea cetățenilor să fie respectată și ca alegerile să reflecte voința poporului, fără presiuni externe”.

„Fiecare dintre noi trebuie să demonstreze dragostea față de țară prin participarea la vot. Numai astfel putem proteja viitorul Republicii Moldova, democrația și pacea în țara noastră”, a concluzionat președintele.