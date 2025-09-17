Alertă alimentară în Franța: Danone retrage produse pentru copii contaminate cu toxine cancerigene

Produsele fac parte din gama Blédine, dezvoltată de Danone, și sunt destinate copiilor cu vârste între 6 și 36 de luni. Retragerea din magazinele din Franța a început luni.

Măsura a fost luată după ce, în produse, au fost detectate aflatoxine – substanțe clasificate ca genotoxice și cancerigene de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Potrivit site-ului guvernamental Rappel Conso, rechemarea este motivată de „prezența potențială în alimente a aflatoxinelor” și de o „neconformitate cu reglementările”. Aflatoxinele sunt micotoxine produse de anumite tipuri de mucegaiuri și pot fi întâlnite în diverse produse alimentare precum nuci, porumb, orez sau condimente.

Consumatorii, sfătuiți să nu consume produsele

Rechemarea vizează cinci produse din gama Blédine, comercializate sub diferite arome precum vanilie gourmandă, biscuiți cu lapte, banane cu lapte, miere cu lapte și cereale cu gust de biscuiți. Produsele au fost vândute în ambalaje de 250 g și 400 g, din martie până în 15 septembrie 2025, în marile lanțuri de magazine din Franța, precum Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Match și Franprix, dar și online și în farmacii.

Consumatorii au fost îndemnați să nu consume sub nicio formă aceste produse și să le returneze la punctul de vânzare. Deși autoritățile afirmă că „nu prezintă un risc imediat pentru sănătate în cazul consumului ocazional”, rechemarea este tratată cu maximă seriozitate.

Producătorul investighează incidentul și își cere scuze public

Producătorul Blédina, parte a grupului Danone, a publicat o reacție oficială pe site-ul său: „Sunt în desfășurare investigații pentru a identifica originea incidentului și pentru a pune în aplicare măsurile necesare astfel încât o astfel de situație să nu se repete”.

„Ne cerem scuze consumatorilor pentru neplăcerile cauzate”, a transmis compania.