Amazon investeşte 1 miliard de dolari pentru salarii mai mari şi costuri medicale mai mici în SUA

Compania cu sediul la Seattle a declarat miercuri că salariul mediu creşte la peste 23 de dolari pe oră şi că unii dintre angajaţii cu cea mai mare vechime vor beneficia de o majorare între 1,10 şi 1,90 dolari pe oră. În medie, angajaţii cu normă întreagă vor primi o creştere anuală a veniturilor de aproximativ 1.600 de dolari.

Amazon a mai precizat că va reduce costul planului său de sănătate de bază la 5 dolari pe săptămână şi 5 dolari pentru coplată, începând de anul viitor. Potrivit companiei, acest lucru va reduce contribuţiile săptămânale cu 34% şi coplăţile cu 87% pentru îngrijiri primare, sănătate mintală şi majoritatea vizitelor la medici nespecialişti, pentru angajaţii care folosesc planul de bază.

Amazon are o forţă de muncă globală de 1,5 milioane de angajaţi.

În decembrie anul trecut, şapte unităţi Amazon au intrat în grevă, o acţiune organizată de sindicatul Teamsters pentru a presa compania de comerţ electronic să încheie un contract colectiv de muncă într-o perioadă-cheie de cumpărături.

În aceeaşi lună, Amazon a ajuns la o înţelegere cu Administraţia pentru Securitate şi Sănătate Ocupaţională (OSHA), prin care gigantul online este obligat să adopte măsuri ergonomice la nivel corporativ în facilităţile sale din întreaga ţară. Agenţia susţinea că condiţiile de muncă periculoase au dus la afecţiuni grave ale spatelui inferior şi la alte tulburări musculo-scheletice în unităţile Amazon.