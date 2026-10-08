Ambasadoarea SUA în Grecia, în centrul unui nou scandal. Ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump și i-ar fi promis acces la șeful FBI

Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi solicitat unui donator al președintelui Donald Trump să îi achite o datorie de 100.000 de dolari către American Express, în timp ce îi promitea că își va folosi influența pentru a interveni pe lângă oficiali de rang înalt ai administrației americane, inclusiv conducerea FBI, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal (WSJ).

Dezvăluirile se bazează pe sute de mesaje, e-mailuri și documente analizate de publicația americană, care indică faptul că Guilfoyle ar fi promis să își folosească influența pentru a facilita accesul unui susținător MAGA la oficiali de rang înalt din administrația Trump.

„Te rog, dragule, trebuie să faci asta pentru mine astăzi”

În iulie 2025, cu doar câteva zile înaintea audierii sale pentru confirmarea în funcția de ambasador, Guilfoyle i-ar fi cerut lui Eric Deters, fost candidat republican pentru Congres, să transfere 100.000 de dolari direct într-un cont American Express.

„Nu va apărea nicăieri dacă transferi banii către American Express”, i-ar fi scris aceasta pe aplicația Signal.

Pe 3 iulie, Guilfoyle ar fi insistat: „Te rog, dragule, trebuie să faci asta pentru mine astăzi”, atașând instrucțiunile de plată.

Deters a refuzat să efectueze transferul, susținând că o asemenea plată l-ar fi costat căsnicia.

Promisiuni de intervenție la nivel înalt

Potrivit WSJ, Deters solicitase ajutorul lui Guilfoyle pentru rezolvarea unor probleme fiscale și juridice, oferindu-i inclusiv posibilitatea unor plăți de până la un milion de dolari dacă demersurile sale aveau succes.

Fosta logodnică a lui Donald Trump Jr. i-ar fi promis că poate interveni pe lângă oficiali ai administrației, inclusiv conducerea Fiscului american (IRS) și a Departamentului Justiției.

Într-un mesaj adresat noului șef al IRS, Billy Long, Guilfoyle ar fi invocat relația apropiată pe care ea și Donald Trump Jr. o aveau cu Deters, solicitând atenție pentru problema fiscală a acestuia.

Deters susține însă că, deși îi plătise lui Guilfoyle aproximativ 300.000 de dolari de-a lungul anilor pentru participarea la evenimente, nu obținuse niciun rezultat concret.

„Îmi vei compromite funcția de ambasador”

Mesajele analizate de WSJ arată și preocuparea lui Guilfoyle ca înțelegerile financiare să nu devină publice.

În ianuarie 2025, după ce Deters ar fi menționat un acord financiar într-un e-mail, aceasta i-ar fi transmis: „Nu spune că avem vreo înțelegere”.

„Ce coșmar! Îmi vei compromite funcția de ambasador. Nu mai scrie”, ar fi adăugat Guilfoyle.

Într-un alt schimb de mesaje, aceasta i-ar fi cerut să nu mai lase dovezi scrise despre discuțiile lor, avertizând că este „foarte periculos” și îndemnându-l să o contacteze telefonic pe Signal.

Ambasadoarea contestă autenticitatea mesajelor

Avocatul lui Kimberly Guilfoyle, Jesse Binnall, a declarat că aceasta contestă autenticitatea mesajelor, fără să ofere însă detalii concrete. El a susținut că Guilfoyle avea de recuperat bani pentru participarea la evenimente organizate înainte de nominalizarea sa ca ambasador.

Deters neagă că i-ar fi datorat vreo sumă.

Noile dezvăluiri apar după ce parlamentari democrați din Congresul american au cerut Departamentului de Stat să analizeze comportamentul ambasadoarei, în urma unei alte investigații WSJ privind promovarea unei companii grecești.

Ambasada SUA a transmis că Guilfoyle a trecut prin toate verificările necesare și rămâne dedicată reprezentării intereselor americane.

Secretarul de stat Marco Rubio a lăudat-o miercuri, în timpul unei conferințe de presă la Atena, afirmând că ambasadoarea și echipa diplomatică americană fac o treabă foarte bună.