Amendă istorică pentru una dintre cele mai mari bănci din SUA. Tranzacții suspecte de miliarde de dolari

Bank of America a fost obligată marți să plătească 1,2 miliarde de dolari Departamentului Trezoreriei din Statele Unite, după ce autoritățile au anunțat că instituția financiară a încălcat legislația privind combaterea spălării banilor și sancțiunile economice, relatează NBC News.

Potrivit Departamentului Trezoreriei, aceasta este a treia cea mai mare sancțiune aplicată vreodată de instituție. Din suma totală, banca a fost obligată să plătească 750 de milioane de dolari Oficiului Controlorului Monedei (OCC), reprezentând cea mai mare amendă impusă vreodată de această autoritate.

„Acțiunile de astăzi transmit un mesaj clar că nici măcar cele mai mari instituții financiare nu sunt mai presus de lege”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat.

Bank of America are peste 70 de milioane de clienți

Fiind a doua cea mai mare bancă din Statele Unite, Bank of America are peste 70 de milioane de clienți și procesează anual plăți de aproximativ 4.500 de miliarde de dolari pentru persoanele fizice.

În plus, banca gestionează plăți în valoare de 450.000 de miliarde de dolari pentru clienții corporativi, inclusiv salarii, carduri de credit corporative și plăți către furnizori.

Tranzacții suspecte de peste 5 miliarde de dolari, neraportate

Departamentul Trezoreriei a precizat că Bank of America „recunoaște că a încălcat în mod deliberat” Legea privind secretul bancar și că „nu a menținut” un program de combatere a spălării banilor care să îndeplinească cerințele minime prevăzute de lege.

Banca a recunoscut, de asemenea, că nu a transmis rapoartele obligatorii privind activitățile suspecte.

„Bank of America nu a raportat la timp către FinCEN tranzacții suspecte în valoare de peste 5 miliarde de dolari, dintre care peste un miliard de dolari reprezentau activități asociate unor riscuri pentru securitatea națională și altor riscuri prioritare de finanțare ilicită, inclusiv tranzacții suspecte care indicau implicarea unor rețele chinezești de spălare a banilor, fraude și posibile operațiuni de spălare a banilor prin intermediul comerțului, cu legături semnificative în zona frontierei de sud-vest”, a transmis Departamentul Trezoreriei într-un comunicat.

FinCEN este Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor Financiare, instituție responsabilă de combaterea spălării banilor, a activităților financiare ilegale și a rețelelor de finanțare a terorismului la nivel mondial.

Încălcări ale sancțiunilor impuse Rusiei, Belarusului și Iranului

Bank of America a încheiat, de asemenea, un acord pentru soluționarea „potențialei sale răspunderi civile pentru 475 de presupuse încălcări ale mai multor programe de sancțiuni” cu Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), instituția care supraveghează aplicarea sancțiunilor americane.

Potrivit Departamentului Trezoreriei, compania „a procesat plăți în valoare de milioane de dolari, încălcând aparent programele de sancțiuni care vizează Rusia, Belarus, Iran, Myanmar, Somalia, traficul de droguri și terorismul internațional”.

„Atunci când o bancă de această dimensiune nu își îndeplinește obligațiile privind combaterea spălării banilor și respectarea sancțiunilor, consecințele depășesc cu mult limitele propriei instituții, expunând întregul sistem financiar american unor riscuri semnificative de finanțare ilicită”, a declarat Bessent.

Bank of America urmează să își publice rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea miercuri, cu puțin înainte de ora 7:00, ora Coastei de Est a Statelor Unite.